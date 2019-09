Kurzovho bývalého zástupcu vyšetrujú pre údajnú spreneveru

Slobodnej strane Rakúska mali faktúrami spôsobovať majetkové ujmy.

26. sep 2019 o 16:47 TASR

VIEDEŇ. Prokuratúra vo Viedni vo štvrtok oznámila, že vedie vyšetrovanie voči bývalému rakúskemu vicekancelárovi a predsedovi pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzovi-Christianovi Strachemu pre podozrenie zo sprenevery.

Tej sa údajne dopustil spolu s niekdajšou vedúcou svojej kancelárie a bývalým ochrankárom, keď neprípustnou fakturáciou spôsobovali FPÖ majetkové škody, informovala tlačová agentúra DPA.

Strache všetky podozrenia odmietol

K oznámeniu došlo iba niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Rakúsku, ktoré sa konajú predčasne v dôsledku tohtoročného rozpadu vládnej koalície FPÖ s ľudovcami (ÖVP).

Kolaps nasledoval po májovom odstúpení Stracheho z oboch uvedených funkcií v reakcii na zverejnenie kompromitujúcej nahrávky, týkajúcej sa takisto straníckych financií.

"Boli predložené faktúry a fiktívne doklady, ktoré mali stranu primať k tomu, aby platila aj súkromné výdavky," povedal hovorca prokuratúry Thomas Vecsey. Výška spôsobenej škody podľa vyšetrovateľov presahuje 5000 eur, za čo je možné uložiť trest do troch rokov odňatia slobody.

Strache všetky podozrenia ešte v stredu odmietol, pričom napísal vo facebookovom príspevku, že sú to "úbohé a vykonštruované lži zločineckej siete, ktorá už roky vyvíja činnosť proti jeho osobe".

FPÖ skontroluje faktúry

Viedenská pobočka FPÖ medzitým oznámila, že dôkladne prekontroluje všetky svoje faktúry od roku 2013.

Súčasný predseda strany Norbert Hofer uviedol, že všetky podozrenia týkajúce sa výdavkov Stracheho budú preverované do najmenších detailov.

V utorok viedenská pobočka FPÖ potvrdila, že Strache mal k dispozícii bankový účet, na ktorý mu strana mesačne poukazovala 10.000 eur na reprezentačné účely.

Rakúska polícia v noci na utorok zadržala bývalého ochrankára Stracheho, v ktorého dome vykonala predtým prehliadku.

Podľa rakúskych médií má polícia podozrenie, že ochrankár bol spolupáchateľom pri vyhotovovaní falošných faktúr, ktorými mali byť v rokoch 2014 - 2018 kryté osobné výdavky Heinza-Christiana Stracheho platené z pokladnice FPÖ.

V nedeľných predčasných parlamentných voľbách má FPÖ šancu získať približne 20 percent hlasov.

Ľudovci vedení bývalým kancelárom Sebastianom Kurzom by mohli dostať okolo 33 percent hlasov. Analytici predpokladajú, že Kurzova strana by mohla opäť ísť do koalície s FPÖ, ako to bolo od roku 2017 do mája tohto roku.