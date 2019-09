Lajčák vyzval na ratifikáciu Zmluvy o zákaze jadrových skúšok

26. sep 2019 o 10:08 TASR

NEW YORK, BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí SR a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák vystúpil v stredu v New Yorku na Konferencii na uľahčenie vstupu do platnosti Zmluvy o zákaze jadrových skúšok (CTBTO).

Vyzval tie štáty, ktoré zmluvu ešte neratifikovali, aby tak urýchlene urobili. TASR o tom informoval vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Lajčák pripomenul, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) zmluvu stále nepodpísala a je jedinou krajinou, ktorá v 21. storočí vykonala jadrové skúšky.

V tejto súvislosti vyzval Pchjongjang na zastavenie svojho jadrového a balistického vojenského programu, dodržiavanie všetkých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a urýchlené obnovenie rokovaní so Spojenými štátmi a s medzinárodným spoločenstvom.

Slovensko sa na konferencii pripojilo k deklarácii, ktorá vyzýva na urýchlenú ratifikáciu Zmluvy o zákaze jadrových skúšok. SR zmluvu podpísala 30. septembra 1996 a ratifikovala ju 3. marca 1998 ako deviata krajina v poradí.

Na okraj konferencie sa slovenský minister stretol s výkonným tajomníkom CTBTO Lassinom Zerbom.

Zhodli sa, že je potrebné, aby Zmluva o zákaze jadrových skúšok vstúpila do platnosti. Zerbo zároveň pozitívne zhodnotil výcvikové aktivity Build up Excercises, ktoré sú na Slovensku plánované na rok 2020 a majú podporiť budovanie verifikačného režimu.

Lajčák vystúpil aj na summite OSN o udržateľnom rozvoji. Prvýkrát od prijatia Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (2015) došlo k hodnoteniu jej doterajšej implementácie na najvyššej úrovni.

Počas summitu bola prijatá politická deklarácia, prostredníctvom ktorej sa štáty zaviazali zintenzívniť implementáciu 17 cieľov udržateľného rozvoja tak, ako sa na nich dohodli pred štyrmi rokmi v New Yorku.

Šéf slovenskej diplomacie vo svojom vystúpení podporil tvorbu funkčných partnerstiev všetkých zúčastnených strán pri riešení technologických, digitálnych a environmentálnych výziev súčasnosti. Zároveň zdôraznil potrebu zintenzívnenia spolupráce so súkromným a mimovládnym sektorom.

Vo svojom prejave taktiež upriamil pozornosť na multilateralizmus a pripravenosť pomáhať rozvíjať mierové, spravodlivé a inkluzívne spoločnosti.

Lajčák sa na pozvanie šéfa americkej diplomacie Mikea Pompea zúčastnil i na stretnutí transatlantických ministrov zahraničných vecí. Toto podujatie sa koná tradične na okraj Valného zhromaždenia OSN za účasti ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO a Európskej únie k aktuálnym zahraničnopolitickým témam, ktoré sú predmetom záujmu na oboch stranách Atlantiku. Stretnutie potvrdilo strategické partnerstvo medzi EÚ a USA založené na rovnakých hodnotách a cieľoch.

Slovenský minister zdôraznil, že z dlhodobej perspektívy neexistuje alternatíva k transatlantickej väzbe, ktorá má ako jediná možnosť efektívne čeliť súčasným výzvam. V tejto súvislosti podčiarkol dôležitosť otvoreného a úprimného dialógu medzi Bruselom a Washingtonom.

"Súčasné výzvy nie je možné riešiť individuálne. Je nutné zachovať spoločne strategickú povahu toho, čo vzájomne zdieľame, a budovať silné partnerstvo založené na dôvere," uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Stretol sa aj so spolupredsedami minskej skupiny - Igorom Popovom z Ruskej federácie, Stéphanom Viscontim z Francúzska a Andrewom Schoferom z USA, ako aj s osobným predstaviteľom úradujúceho predsedu OBSE pre konflikt riešený Minskou konferenciou Andrzejom Kasprzykom. Spolupredsedovia informovali Lajčáka o situácii v Náhornom Karabachu. Lajčák ocenil úlohu a úsilie spolupredsedov minskej skupiny a osobitného predstaviteľa OBSE Kasprzyka pri zmierňovaní napätia a realizácii opatrení na budovanie dôvery v rámci prípravy obyvateľstva na mier.

Lajčák sa na okraj Valného zhromaždenia OSN stretol aj s predsedajúcim členom Predsedníctva Bosny a Hercegoviny Željkom Komšičom, s ktorým posúdili aktuálnu politickú situáciu v krajine a možné východiská z politického patu, v dôsledku ktorého takmer rok od posledných všeobecných volieb nebola sformovaná nová exekutívna a parlamentná väčšina. Minister opakovane potvrdil jednoznačnú podporu Slovenska integračnému a reformnému úsiliu tejto balkánskej krajiny, ktoré nie je možné účinne vyvíjať bez pestovania kultúry politického konsenzu.