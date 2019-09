Český premiér Babiš vyzval v OSN na dialóg s Tureckom

Babiš sa v stredu osobne zišiel aj s tureckým prezidentom Erdoganom.

26. sep 2019 o 10:58 TASR

NEW YORK. Európa a Turecko by mali nájsť spoločnú reč v otázke migrácie, uviedol český premiér Andrej Babiš v stredu v prejave na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

"Je nevyhnutné nastoliť mier v regióne. Musíme s Tureckom diskutovať, ako to dosiahnuť," povedal podľa spravodajského servera iDNES.cz. "Zo Sýrie už odišlo 5,6 milióna ľudí a 6,2 milióna žije mimo svojho pôvodného domova. Myslím si, že Európa musí nájsť spoločnú reč s prezidentom (Recepom Tayyipom) Erdoganom," uviedol Babiš.

"Som si plne vedomý nedávnych vyhlásení tureckého prezidenta, že prepustí milión sýrskych utečencov do Európy, ak v severnej Sýrii nebude nárazníková zóna," upozornil na riziká bezpečnostnej situácie na východ od európskej hranice.

Babiš podporuje vznik bezpečnostnej zóny v Sýrii, ktorá by mala tamojšiu situáciu upokojiť. Turecko chce do zóny premiestniť až dva milióny utečencov, vybudovať tam domy a školy.

Podľa českého premiéra, ktorý sa v stredu osobne zišiel aj s tureckým prezidentom Erdoganom, môže v dialógu medzi Európskou úniou a Ankarou napomôcť aj spojenectvo štátov Vyšehradskej skupiny (V4).

"Zastupuje 65 miliónov občanov Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska. Náš región môže výrazným spôsobom prispieť k tomu, aby bola Európa silnejšia. Chceme byť aktívnejší a pomáhať s riešením hlavných problémov Európy," povedal Babiš.

Český premiér sa v prejave venoval aj klimatickým otázkam a ich riešeniu. Tie sú podľa neho problémom celého sveta a nielen Česka a EÚ. Babiš uistil, že ČR plní plán záväzkov, ktoré prisľúbilo na klimatickej konferencii v Paríži v roku 2015. Zmeny však musia byť postupné a založené na vedecko-technickom pokroku a nesmú poškodzovať ekonomiku. Kľúčom je prechod na nefosílne zdroje energie, ale podľa Babiša sú slnečné a veterné zdroje zatiaľ málo účinné. "Moja krajina nemá inú možnosť ako jadro," vyhlásil.

V prejave spomenul aj švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú, ktorá v pondelok na klimatickom summite vo veľmi emotívnom príhovore skritizovala svetových lídrov za ich nečinnosť v boji proti zmenám klímy. Babiš si nie istý, či jej teatrálna, hysterická až agresívna reč povedie k racionálnej diskusii, dodáva iDNES.cz.