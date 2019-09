V Izraeli našli Gándhího vinš k židovskému Novému roku

Gándhí zaželal adresátovi, aby nový rok priniesol pokoj ťažko skúšanému židovskému národu.

25. sep 2019 o 16:35 TASR

JERUZALEM. V izraelskej národnej knižnici nedávno objavili pozdrav k židovskému Novému roku (Roš ha-šana), ktorý napísal indický politik a mysliteľ Mahátmá Gándhí 1. septembra 1939, teda v deň, keď nacisti zaútočili na Poľsko.

Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Rukou písaný list od známeho indického obhajcu nenásilia je adresovaný Avrahamovi Šohetovi, predsedovi Združenia sionistov v Bombaji.

Pokoj ťažko skúšanému židovskému národu

Pracovníci knižnice tento lístok napísaný pred 80 rokmi objavili len nedávno počas veľkej inventarizácie archívnych dokumentov.

Izraelská národná knižnica tento týždeň dokument zverejnila na internete. Gándhí v ňom adresátovi želá, aby nový rok priniesol pokoj ťažko skúšanému židovskému národu.

Šohet bol indický Žid z komunity Bagdadi v Bombaji. Viedol tam kanceláriu sionistickej organizácie Keren ha-jesod, ktorá bola zameraná na zhromažďovanie a rozdeľovanie finančných darov pre potreby sionistického hnutia a budovanie štátu Izrael.

Šohet pôsobil aj ako redaktor novín miestnej židovskej komunity a začiatkom roku 1939 robil rozhovor s Gándhím, ktorý vtedy vyzval na odpor proti nacizmu výlučne nenásilnými prostriedkami.

Gándhí odsúdil holokaust

Rovnako pristupoval aj k podpore židovských snáh o založenie nezávislého štátu vo Svätej zemi, keď tiež nástojil na nepoužití násilia voči Arabom.

Krátko predtým, ako bol Gándhí v roku 1948 zavraždený, označil holokaust za "najväčší zločin našich čias", stále však trval na svojom princípe pacifizmu a stál si za tým, čo svojho času napísal, že "Židia sa sami mali núkať pod mäsiarov nôž. To by bolo pobúrilo svet i nemecký národ. Nakoniec ich tak či tak padli milióny. Keby vôbec bola možná vojna, ktorá by sa dala ospravedlniť v mene ľudskosti, vojna proti Nemecku, ktorá by zabránila šialenému prenasledovaniu celej jednej rasy, bola by dokonale ospravedlnená. Ale ja vo vojnu neverím".