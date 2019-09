Kurz slovami laškuje s Orbánom, ale nechce byť ako on (rozhovor)

Rakúsku sa darí, a napriek tomu sa v politike darí populistom. Aj o dôvodoch tohto zdanlivého paradoxu v rozhovore pre SME hovorí politologička ANNA DURNOVÁ, ktorá žije v Rakúsku od roku 1997 a v súčasnosti pôsobí na viedenskom Institute of Advanced Studies.

Vysvetľuje, prečo je Sebastian Kurz taký populárny a prečo bude takmer určite po nedeľňajších voľbách staronovým kancelárom, v čom sa podobá maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a akú úlohu zohrávajú v súčasnej rakúskej politike miestne médiá.

Rakúska politika bola dlho súbojom socialistov a ľudovcov, ktorí spoločne vládli. To už niekoľko rokov neplatí, o čom budú nedeľňajšie voľby?

Pri pohľade na politickú scénu v Rakúsku v roku 2019, mimochodom, presne sto rokov od prvých volieb v Rakúskej republike, zistíte, že spektrum strán sa výrazne zmenilo.

K dvom hlavným stranám pribudli subjekty, ktoré sú čoraz dôležitejšie. Už od 80. rokov sú treťou stranou slobodní, k nim sa pridávajú Zelení a liberálny subjekt NEOS, ktorý je v parlamente od roku 2013. Zrazu máme niekoľko strán a ani volebná matematika už nevyzerá tak jednoznačne ako v minulosti.

V čom?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Denník pomohol vyrásť rakúskej krajnej pravici. Teraz ide proti nej Čítajte

Ľudovci majú pomerne veľký náskok, prieskumy im predpovedajú asi 34 percent. Dá sa teda povedať, že budúcim kancelárom bude Sebastian Kurz.

Veľká otázka je, s kým bude vládnuť. To, aké silné budú menšie strany, môže rozhodnúť o tom, či bude pokračovať koalícia ľudovcov so slobodnými, alebo sa Kurz spojí s niekým menším. To by sa mohlo stať, ak by slobodní po posledných škandáloch vo voľbách prepadli.

Je ešte v hre spojenie socialistov s ľudovcami, ako sme boli zvyknutí do roku 2017?

To vyzerá pomerne nepravdepodobne. Socialistka Pamela Rendi-Wagnerová má iný štýl politiky ako Kurz napríklad v oblasti migrácie alebo v politike rovných šancí oboch pohlaví. Dôležitá je symbolická úroveň, napríklad to, keď sa socialisti zúčastňujú na gay pridoch.

Pritom to automaticky neznamená, že by v tejto oblasti predkladali zákony do parlamentu. Kurz sa naďalej opiera o konzervatívnu ideológiu. Dá sa povedať, že obrazy strán nikdy neboli také rozdielne ako teraz, ale ak by nebola iná možnosť ako veľká koalícia, podľa mňa by sa nejako dohodli.

V čom sa tak vzdialili?

Prebieha to na kultúrnej úrovni. V prípade Rakúska nie sú ekonomické otázky politicky rozhodujúce. Hospodárstvo rastie, nezamestnanosť je 4,5 percenta. Krajina nemá veľké ekonomické témy, ktoré treba riešiť.

Ide skôr o to, aby sa stav udržal. Hovorí sa skôr o vyrovnávaní príležitostí v školstve, na pracovnom trhu, o víziách rodinnej politiky, o tradičnej rodine. V tomto sú postoje ľudovcov a socialistov veľmi odlišné.

Je ešte v Rakúsku migrácia takou témou ako pred štyrmi rokmi či v posledných prezidentských a parlamentných voľbách?