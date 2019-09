Armáda USA útočila v Líbyi na militantov Islamského štátu

USA ohlásili 11 mŕtvych.

25. sep 2019 o 13:47 TASR

TRIPOLIS. Americké sily zabili v utorok 11 podozrivých militantov napojených na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS), a to pri svojom druhom nálete za necelý týždeň neďaleko juholíbyjského mesta Murzuk. Armáda USA to oznámila v stredu.

Letecký útok nasledoval po nálete z 19. septembra, pri ktorom USA podľa svojich slov usmrtili osem podozrivých militantov.

"Tento nálet sme uskutočnili s cieľom eliminovať teroristov IS a zabrániť im v možnosti podnikať útoky na líbyjský ľud," napísal vo vyhlásení generálmajor William Gayler, šéf operácií Amerického velenia v Afrike, ktorého citovala tlačová agentúra AP.

Niektorí militanti Islamského štátu sa stiahli na juh do líbyjskej púšte, keď extrémistická organizácia koncom roka 2016 prišla o svoju baštu v pobrežnom meste Syrta.

Súvisiaci článok Pri náletoch neďaleko Tripolisu zahynuli traja civilisti Čítajte

Spojené štáty uviedli, že nedovolia militantom využiť konflikt medzi líbyjskými východnými a západnými frakciami, odohrávajúci sa okolo hlavného mesta Tripolis, na to, aby sa chránili.

Jednotky so základňami na východe krajiny, vedené veliteľom Chalífom Haftarom, spustili v apríli vojenskú ofenzívu zameranú na dobytie Tripolisu. To zastavilo plány pod záštitou OSN na sprostredkovanie politického zmierenia v Líbyi.