Johnson s rozhodnutím najvyššieho súdu nesúhlasí a neodstúpi

Britský premiér bude rešpektovať verdikt súdu.

24. sep 2019 o 14:59 TASR

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson v utorok vyhlásil, že nesúhlasí s verdiktom britského Najvyššieho súdu, že pozastavenie činnosti parlamentu bolo nezákonné. Podľa vlastných slov ho však bude rešpektovať, informovala agentúra AFP.

"Musím povedať, že rezolútne nesúhlasím s tým, čo vyriekli sudcovia. Nemyslím si, že je to správne, ale musíme pokračovať a parlament sa opäť zíde," povedal pre britské televízne stanice počas návštevy New Yorku.

Vyhlásil, že sa bude aj naďalej snažiť o dosiahnutie dohody o brexite s Bruselom.

Súvisiaci článok Ďalšia porážka pre premiéra Johnsona, parlament odstavil nezákonne Čítajte

Premiérov úrad oznámil, že Johnson po vynesení verdiktu Najvyššieho súdu neodstúpi. V noci na stredu odletí z New Yorku do Londýna, kde by mal parlament opäť v ten deň zasadnúť.

Líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn sa domnieva, že Johnson by mal v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu "zvážiť zotrvanie vo svojej funkcii", pretože sa previnil "opovrhovaním demokraciou" a "zneužitím moci".

Dolná snemovňa britského parlamentu opäť zasadne v stredu o 11.30 h londýnskeho času (12.30 h SELČ), oznámil jej predseda John Bercow, ktorý privítal jednomyseľné rozhodnutie Najvyššieho súdu znamenajúce, že pozastavenie činnosti parlamentu nikdy nenadobudlo účinnosť.

Britskí občania si podľa Bercowa zaslúžia zasadajúci parlament, aby dozeral na prácu vládneho kabinetu a plnil ďalšie základné funkcie.

Britský premiér trvá na tom, že Británia musí opustiť Európsku úniu 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.