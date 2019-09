Britský súd mení realitu. Johnson nerozpustil parlament a poslanci stále zasadajú

Britskí poslanci znovu zasadnú.

24. sep 2019 o 13:36 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Tak toto je právny, ústavný a politický dynamit, začína svoj komentár právny korešpondent BBC Clive Coleman.

„Teraz sa hodí nadýchnuť sa a uvedomiť si, že o premiérovi Veľkej Británie najvyšší súd rozhodol, že konal nezákonne, keď v čase národnej krízy uzavrel suverénnu inštitúciu nášho právneho systému, parlament,“ pokračuje.

Reagoval na prelomový verdikt, ktorý v utorok krátko pred obedom prečítala predsedníčka najvyššieho súdu Brenda Haleová.

Rozsudok je jednomyseľným rozhodnutím jedenástich sudcov a hovorí, že premiér Boris Johnson zavádzal kráľovnú, keď ju žiadal o rozpustenie parlamentu, a preto je rozpustenie neplatné.

Premiér bez väčšiny

Premiér totiž koncom augusta prišiel za kráľovnou a požiadal ju, aby ukončila zasadnutie parlamentu, ktorý sa mal znovu stretnúť až o päť týždňov.

Oficiálnym dôvodom bolo, že nová vláda potrebuje čas na to, aby predstavila domáce reformy.

Johnsonovi odporcovia však tvrdia, že skutočným zámerom premiéra je zabrániť parlamentu, aby prevzal kontrolu nad krajinou v čase, keď sa blíži termín britského odchodu z Európskej únie.

Ten je stanovený na 31. októbra a Johnson opakuje, že termín je konečný a to aj v prípade, že by s Európskou úniou dovtedy nedosiahol dohodu. Británia by tak zo dňa na deň prerušila väčšinu súčasných zväzkov, čo by mohlo viesť k obnoveniu hranice medzi Írskom a Severným Írskom.