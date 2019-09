Rokovania medzi USA a KĽDR môžu pokračovať o pár týždňov

Trump tiež pripustil, že s Kimom by sa mohol stretnúť už čoskoro.

24. sep 2019 o 9:43 TASR

SOUL. Jadrové rokovania medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou budú pokračovať pravdepodobne v priebehu dvoch alebo troch týždňov.

Juhokórejská tajná služba to oznámila v utorok, iba niekoľko hodín po vyjadrení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že "čoskoro" by sa mohol opäť stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, informovala tlačová agentúra AP.

Vyhliadky na obnovenie rozhovorov

Predstavitelia juhokórejskej Národnej spravodajskej služby oboznámili zákonodarcov v Soule s vyhliadkami na obnovenie tzv. jadrovej diplomacie na neverejnom brífingu.

Podľa poslanca Kim Min-kiho, ktorý bol jedným z účastníkov, hovorili o "výraznom predpoklade", že rokovania o denuklearizácii Severnej Kórey na pracovnej úrovni sa obnovia v uvedenom časovom rámci.

Spravodajská služba tiež podľa neho oznámila zákonodarcom, že ďalší summit Trumpa s Kimom by sa mohol uskutočniť ešte tento rok, ak Spojené štáty a Severná Kórea zaznamenajú pokrok v týchto pracovných rokovaniach.

O niekoľko týždňov

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo ešte začiatkom augusta vyjadril nádej, že rokovania so Severnou Kóreou na pracovnej úrovni sa obnovia do niekoľkých týždňov.

Severokórejské vedenie spomenulo v nedávnom vyhlásení takisto "niekoľkotýždňový" horizont.

Rokovania medzi týmito dvoma krajinami sa zastavili po februárovom summite Trumpa s Kimom vo vietnamskej metropole Hanoj, keďže toto stretnutie stroskotalo na nezhodách okolo uvoľnenia sankcií výmenou za severokórejské kroky v odzbrojovaní.