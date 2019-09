Začnite rokovať, žiada prezident dve najsilnejšie izraelské strany

Prezident chce, aby Ganc a Netanjahu začali rokovať o širokej koalícii.

23. sep 2019 o 21:37 TASR

JERUZALEM. Izraelský prezident Reuven Rivlin v pondelok večer vo svojej rezidencii v Jeruzaleme prijal lídrov dvoch najsilnejších strán v parlamente, ktorý vzišiel z minulotýždňových predčasných volieb.

Rivlin pozval doterajšieho premiéra Benjamina Netanjahua a lídra centristického bloku Modrá a biela Bennyho Ganca, aby začali rokovať o širokej vládnucej koalícii.

Prezident sa snaží spájať

Ako informoval denník The Jerusalem Post (JT), Rivlin na úvod stretnutia požiadal zamestnancov svojho úradu, aby urobili fotografiu oboch politikov, ako si podávajú ruky.

Noviny to označili za súčasť Rivlinovho úsilia prinútiť Ganca a Netanjahua, aby našli spoločné východisko a začali rokovania o koaličnej vláde.

Ako je známe, ani Ganc, ani Netanjahu nemajú v 22. Knesete jednoznačnú väčšinu, prezident ich však vďaka svojmu vplyvu môže priviesť ku kompromisu.

Rivlin už v nedeľu vyhlásil, že v záujme stability by uvítal, keby v budúcej vláde mali zastúpenie tak Gancov centristický blok Modrá a biela, ako aj Netanjahuov pravicový Likud. Zatiaľ však nie je jasné, ako by to bolo možné dosiahnuť, napísala agentúra AFP.

Podľa JT chce Rivlin dosiahnuť dohodu o koalícii predtým, ako si vyberie jedného z tejto dvojice politikov a poverí ho zostavením vlády.

Spoločná vláda?

Večerná schôdzka sa koná po tom, ako Rivlin ukončil konzultácie so zástupcami parlamentných strán, ktorí mu mali tlmočiť svoje odporúčania ohľadom poverenia zostavením vlády.

Agentúra AFP napísala, že Netanjahu v pondelok zopakoval svoju výzvu, aby sa Ganc pridal k nemu a k jeho strane Likud a vytvorili vládu spoločne.

Netanjahu znovu uznal, že nie je schopný vytvoriť pravicovú koalíciu, v čo pred voľbami dúfal.

"Jedinou vládou, ktorá sa dá za týchto podmienok vytvoriť, je vláda širokej jednoty," povedal Netanjahu na stretnutí poslancov za stranu Likud. Dodal, že "jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je sadnúť si a rokovať".