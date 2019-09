Trump by sa mohol s Kimom stretnúť už čoskoro

Americký prezident detaily ku schôdzke neposkytol.

23. sep 2019 o 20:31 SITA

NEW YORK. Americký prezident Donald Trump povedal, že ďalšie stretnutie so severokórejským lídrom Kim Čong-unom by sa mohlo "uskutočniť už čoskoro".

Vyjadril sa tak v pondelok na začiatku zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, žiadne detaily k možnej štvrtej schôdzke však zatiaľ neposkytol.

Súvisiaci článok Trump: Na návštevu Pchjongjangu ešte nie sme pripravení Čítajte

Rokovania o severokórejskom jadrovom programe uviazli na mŕtvom bode, a to aj napriek minulým stretnutiam oboch lídrov.

Práve naopak, Kim v poslednej dobe uskutočnil sériu nových raketových a delostreleckých testov.



Trump sa neskôr počas pondelka zíde s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, s ktorým bude hovoriť aj o tejto téme. Amerického prezidenta čaká v utorok tiež prejav pred Valným zhromaždením OSN.

Pred dvoma rokmi využil túto príležitosť, aby Kima označil za "malého raketového mužíka" a pohrozil zničením Severnej Kórey.