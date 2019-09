Macron nahneval Varšavu, aktivistov za klímu posiela do Poľska

Poľsko sa proti slovám francúzskeho prezidenta ohradilo.

23. sep 2019 o 20:48 SITA

PARÍŽ. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nahneval Poľsko, keď vyzval francúzskych klimatických aktivistov, aby presunuli svoje protesty tam.

Námestník poľského ministra zahraničia Szymon Szynkowski vel Sek v pondelok povedal, že jeho krajina sa veľmi snaží znížiť emisie uhlíka.

Zároveň vyjadril nádej, že Macron sa v budúcnosti "zdrží takéhoto typu poučovania".



Macron v nedeľu počas letu do New Yorku novinárom povedal, že Poľsko zablokovalo jeho snahy, aby sa Európska únia do roku 2050 zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

"Pochodovať každý piatok, aby sme povedali, že planéta horí, je pekné, ale to nie je ten problém. Ľudia by mali ísť protestovať do Poľska! Pomôžte mi pohnúť s tými, ktorých nedokážem postrčiť," povedal francúzsky prezident.



Na klimatických pochodoch v Paríži sa v piatok a v sobotu zúčastnili tisíce ľudí.