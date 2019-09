Vidíme vašu zradu. Greta so slzami v očiach v OSN kritizovala politikov

Aktivistka vyzvala politikov, aby nezradili generáciu mladých ľudí.

23. sep 2019 o 19:48 SITA

BRATISLAVA. Vašimi planými rečami ste mi ukradli moje sny a moje detstvo, vyhlásila v pondelok v emotívnom a silnom prejave na klimatickej konferencii v New Yorku švédska ekologická aktivistka Greta Thunberg.

Na lídrov z desiatok krajín sveta, ktorí sa na konferencii zúčastňujú, takmer kričala, tí jej prejav viackrát prerušili potleskom.

Thunberg pritom už viackrát v minulosti zdôraznila, že o potlesk a pochvaly nestojí a to, že ju všetci chvália, no nikto nekoná, označila za pokrytectvo.

Greta kritizovala politikov

"Toto je celé zle. Ja by som tu nemala byť. Mala by som byť v škole na druhej strane oceánu. Lenže vy sa všetci obraciate na nás mladých, aby sme vám dali nádej. Ako si to dovoľujete?" oborila sa na svetových politikov Thunberg, ktorá pricestovala do New Yorku jachtou.

Súvisiaci článok Šéf OSN o zmene klímy: Nemáme čas na ďalšie vyjednávanie Čítajte

Švédska aktivistka odmieta lietanie, ktoré zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu.

"Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú, sme na začiatku masového vymierania. A všetko, o čom vy dokážete rozprávať, sú len peniaze a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste. Ako si to dovoľujete?" pokračovala podľa DPA mladá Švédka trasúcim sa hlasom a so slzami v očiach.



Thunberg vyslovila presvedčenie, že na newyorskej klimatickej konferencii "nebudú prijaté žiadne riešenia alebo plány", ktoré by sa aspoň vzdialene podobali na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať.

"Tie čísla sú príliš nepohodlné, a vy stále nie ste dostatočne zrelí na to, aby ste povedali, ako to je.



"Zrádzate nás, ale mladí ľudia začínajú vidieť vašu zradu. Upierajú sa na vás oči všetkých budúcich generácií, a ak sa rozhodnete nás zradiť, hovorím vám: Nikdy vám neodpustíme!" povedala Thunberg svetovým politikom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/qWEpTok6AJo

Guterres: Čas na vyjednávanie nie je

Na summite pred Gretou Thunberg vystúpil generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres, ktorý vyhlásil, že klimatické zmeny už pokročili natoľko, že momentálne už nie je čas na ďalšie vyjednávanie, ale musia nastúpiť činy.

Súvisiaci článok Aktivisti počas newyorského summitu zablokovali centrum Washingtonu Čítajte

Šéf OSN vyzval lídrov všetkých štátov sveta, aby sa spojili v úsilí bojovať proti klimatickej kríze a aby sa zaviazali k zmenám, ktoré povedú k tomu, že planéta bude do roku 2050 uhlíkovo neutrálna.



Na summite vystúpili lídri z vyše 60 krajín sveta vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej.

Spojené štáty, ktorých prezident Donald Trump sa zmenami klímy príliš nezaoberá, neprejavujú o konferenciu žiadny zvýšený záujem, napriek tomu, že sa koná na ich území.

Trumpova hovorkyňa iba odkázala, že prezident sa na konferencii "možno ukáže".