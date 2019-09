Rusko označilo údajného agenta CIA Smolenkova formálne za nezvestného

Po mužovi vyhlásili pátranie.

23. sep 2019 o 14:07 TASR

MOSKVA. Rusko označilo Olega Smolenkova - bývalého zamestnanca Kremľa údajne naverbovaného americkou tajnou službou CIA - oficiálne za nezvestného a vyhlásilo po ňom pátranie.

S odvolaním sa na pondelkové informácie tlačovej agentúry RIA Novosti o tom informovala agentúra Reuters.

Smolenkov zmizol počas dovolenky

Správy amerických médií, ktoré Reuters potvrdili dva anonymné zdroje, informovali o tom, že v roku 2017 bol do Spojených štátov aj so svojou rodinou privedený informátor CIA, ktorý pôsobil v administratíve ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Informátorom mohol byť podľa správ denníka Kommersant Oleg Smolenkov, ktorý zmizol aj so svojou ženou Antoninou a troma deťmi v roku 2017 počas dovolenky v Čiernej Hore.

Agentúra RIA Novosti v tejto súvislosti v pondelok napísala, že podľa databázy ruského ministerstva vnútra bol Smolenkov označený ako nezvestná osoba, po ktorej je vyhlásené pátranie.

Smolenkov odišiel z Ruska 14. júna 2017 a potom sa kontakt s ním prerušil. Na podnet príbuzných v Rusku sa v septembri toho istého roku začal prípad Smolenkovovho zmiznutia vyšetrovať ako podozrenie z vraždy. Ruská tajná služba FSB však zistila, že celá rodina je nažive a presťahovala sa do Spojených štátov.

Mal prístup k citlivým informáciám

Americká televízia CNN a potom aj ďalšie médiá 9. septembra informovali, že Smolenkova naverbovali do CIA "pred desiatkami rokov" - pravdepodobne, keď pod vedením súčasného poradcu ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurija Ušakova pracoval ako tajomník na ruskej ambasáde vo Washingtone.

Údajne na základe pokynov CIA potom Smolenkov dostal prácu v Moskve vo vládnom aparáte, pričom najmenej päť rokov pracoval v Ušakovovom úrade v Kremli, kde mal prístup k "citlivým informáciám" vrátane informácií od tajných služieb.

Denník The New York Times v uplynulých dňoch napísal, že Smolenkov okrem iného odovzdával do Spojených štátov dôkazy o "ruskom zasahovaní" do prezidentských volieb v USA v roku 2016.