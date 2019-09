Novú arabskú jar rozbieha záhadný muž z youtube. Egypťanov vrátil do ulíc

V krajine sa nedemonštrovalo šesť rokov.

23. sep 2019 o 16:06 Matúš Krčmárik

Egypťania sa vrátili do ulíc.(Zdroj: SITA/AP)

KÁHIRA, BRATISLAVA. V Egypte je Muhammád Alí Paša národným hrdinom. Na začiatku 19. storočia získal Egypt od Francúzska pre osmanského sultána späť, neskôr sa zbavil aj jeho nadvlády a dnes ho označujú za zakladateľa moderného Egypta.

V týchto dňoch sa muž s rovnakým menom Muhammád Alí Egypťanom prihovára znovu.

Štyridsiatnik, ktorého doteraz v krajine poznal len málokto, im na youtube rozpráva o skorumpovanosti súčasného vedenia krajiny a vyzýva ich, aby vyšli do ulíc. Minulý piatok mu to vyšlo.

Dva a pol roka prevratov

Egypt si v roku 2011 prešiel svojou arabskou jarou, ktorá položila autoritatívneho prezidenta Husního Mubaraka.

V demokratických voľbách potom vyhral islamista Muhammád Mursí, no už v roku 2013 ho pri krvavom prevrate zvrhla armáda.

Toto obdobie trvajúce dva a pol roka má dodnes povesť chaotickej éry.

Na jej konci sa na čelo dostal Abdal Fattáh Sísí, ktorý ako šéf armády nariadil krvavé zásahy proti prívržencom Moslimského bratstva. Odišiel do civilu, stal sa prezidentom a začal tvrdo potláčať odpor.

Vo väzení skončili tisíce oponentov jeho režimu a prakticky zakázal demonštrácie. Moc si dvakrát upevnil voľbami, v ktorých bez účasti opozície získal približne 97 percent hlasov.

Egypťania si odtedy odvykli od demonštrácií, preto bol minulý piatok pre mnohých prekvapením.

Nešlo o protesty porovnateľné s rokom 2011, keď sa na káhirskom námestí Tahrír stretlo aj milión ľudí, no do ulíc rôznych miest vyšli tisíce ľudí, čo sa šesť rokov nestalo. Stovky z nich skončili po protestoch vo väzení.

Nerobme z prezidentov bohov

Práve Alí vo videách, ktoré sledujú milióny Egypťanov, vyzýval na protivládne protesty. Hovoril o tom, ako režim míňa milióny z verejných peňazí na paláce, vily a hotely pre politické a armádne špičky.

On o tom vraj niečo vie. Tvrdí, že pred dobrovoľným útekom do Španielska pätnásť rokov pracoval ako stavebník pre egyptskú armádu.

"Mali by sme prestať robiť z prezidentov bohov," povedal Alí v jednom z videí, v ktorom vyzval armádu, aby sa postavila proti prezidentovi.

O Alím sa ešte vie, že je občasným hercom, má 45 rokov. Nie je však jasné, prečo sa zrazu politicky angažuje, ani to, či koná len vo svojom mene.

Podľa New York Times sa už špekuluje o tom, že je za ním zakázané Moslimské bratstvo alebo členovia Sísího administratívy, ktorí chcú využiť prezidentovu tohtotýždňovú návštevu Valného zhromaždenia OSN na prevzatie moci.

"Celé je to trochu podozrivé," hovorí pre New York Times Chalíkd Dawúd, dlhoročný egyptský novinár. "Nepredstavil sa ako politik. Je skôr whistleblowerom a zrazu sa rozhodol, že z neho bude líder revolúcie."

Egypt si zaslúži viac

Muhammád Alí, 19-ročný Káhirčan, ktorý v piatok na facebooku naživo prenášal protesty na námestí Tahrír, tvrdí, že videá nie sú skutočným dôvodom protestov, len dali ľuďom príležitosť zjednotiť sa.

"Egypt si zaslúži viac než to, aby jeho zem rozpredali a jeho ľudí uväznili," povedal pre americký denník.

Ľuďom, ktorí v piatok žiadali Sísího odchod z funkcie, hrozilo okamžité zatknutie, polícia proti nim zasahovala slzotvorným plynom či gumenými projektilmi. Pri podobných protestoch v roku 2011 a 2013 zomierali stovky ľudí.

"Piatkový protest bol pre mňa takým šokom preto, že ľudia nemohli doteraz vyjadriť svoj hnev. Ukázalo, že ľudia ešte stále majú hlas, nie sú mŕtvi,“ povedal pre Guardian 32-ročný učiteľ Hafsá. Do ulíc sa chystá aj tento piatok.

Sísí po nástupe k moci zaviedol režim, ktorý podľa aktivistov svojou brutalitou proti odporcom prekonáva aj Mubarakovu éru. Bežné je mučenie oponentov, väznenie bez súdneho procesu, hromadné tresty smrti.

Prieskumy síce v Egypte nie sú dôveryhodné, no aj podľa odborníkov je veľká časť obyvateľov napriek brutalite režimu s jeho fungovaním spokojná. Po rokoch nepokojov priniesol relatívnu stabilitu, čo prospelo napríklad turizmu.

"Vlaky jazdia načas, to nám dva a pol roka chýbalo," cituje New York Times Muataza Abdala Fattáha, politológa, ktorý sa netají tým, že podporuje Sísího. "Veľká väčšina Egypťanov vám povie: Prestaňte, nemôžete stiahnuť krajinu znovu do chaosu."“

Líder opozície

Alího videá sú však pre Sísího nepríjemné, čo ukázal už len tým, že na ne reagoval.

"Áno, postavil som paláce a postavím ich viac a viac, nie sú však pre mňa. Nič sa nedeje v mojom mene, všetko je v mene Egypta," povedal prezident v nedávnom prejave.

Týmto urobil z Alího lídra opozície, povedal pre al-Džazíru Muammád al-Masrí, šéf novinárskeho programu na vysokej škole v katarskej Dauhe.

"Muhammád Alí je v súčasnosti zrejme najpopulárnejším mužom v Egypte. Milióny ľudí sledujú jeho videá, hashtagy proti Sísímu sa stávajú virálnymi. Tým sa pre Sísího vládu stáva legitímnou hrozbou," vyhlásil.