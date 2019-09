Expert na ázijskú politiku sa stane námestníkom bezpečnostného poradcu USA

Pottinger pomáhal pri vytváraní politiky so Severnou Kóreou.

23. sep 2019 o 12:21 TASR

WASHINGTON. Poradca Bieleho domu pre ázijskú politiku Matt Pottinger sa stane hlavným námestníkom poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Roberta O'Briena.

O'Brien to oznámil v nedeľu na palube prezidentského špeciálu Air Force On, ktorý viezol Trumpa zo štátu Ohio do New Yorku, kde strávi väčšinu týždňa účasťou na podujatiach súvisiacich s Valným zhromaždením OSN, informuje tlačová agentúra Reuters.

Pottinger pomáhal pri rokovaniach so Severnou Kóreou

Trump minulý týždeň vymenoval O'Briena, veterána zahraničnej politiky, ktorý slúžil ako rukojemnícky vyjednávač USA, za svojho nového poradcu pre národnú bezpečnosť, nahradiac v tomto úrade Johna Boltona. Trump a výbojný Bolton sa rozchádzali v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey.

Pottinger je bývalý novinár a bývalý príslušník Námornej pechoty Spojených štátov (USMC), ktorý od januára 2017, keď Trump nastúpil do prezidentského úradu, pomáhal pri vytváraní zahraničnej politiky Washingtonu v súvislosti s Čínou a Severnou Kóreou.

"Je to tímový hráč," vyhlásil O'Brien.

Pottinger zohral kľúčovú úlohu v príprave Trumpových summitov so severokórejským vodcom Kim Čong-unom; dané diplomatické úsilie však nezaznamenalo výraznejší posun smerom k presvedčeniu Pchjongjangu, aby sa vzdal svojich jadrových zbraní.

O'Brien je v poradí štvrtým Trumpovým poradcom

Bolton bol Trumpovým v poradí už tretím poradcom pre národnú bezpečnosť. O'Brien bol medzi piatimi kandidátmi na post nového poradcu, o ktorých Trump uvažoval.

Ako mimoriadny poverenec prezidenta USA pre záležitosti rukojemníkov na ministerstve zahraničných vecí O'Brien úzko spolupracoval s rodinami amerických rukojemníkov a bol poradcom v otázkach rukojemníkov.

Predtým, počas administratívy Georgea W. Busha a Baracka Obamu, pomáhal viesť verejno-súkromné partnerstvo ministerstva pre reformu súdnictva v Afganistane.

Na začiatku svojej kariéry bol O'Brien vysokopostaveným právnikom v komisii Bezpečnostnej rady OSN, ktorá rozhodovala o nárokoch voči Iraku vzniknutých v čase vojny v Perzskom zálive.