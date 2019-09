Umelec Eliasson sa stal vyslancom dobrej vôle OSN pre klimatickú zmenu

Všetci musíme brať klimatickú krízu vážne, vraví.

23. sep 2019 o 10:41 TASR

NEW YORK. Dánsko-islandský výtvarný umelec Olafur Eliasson sa stal vyslancom dobrej vôle pre klimatickú zmenu pri Rozvojovom programe Organizácie Spojených národov (UNDP). Oznámil to v nedeľu samotný program so sídlom v New Yorku, píše agentúra DPA.

"Faktom je, že sme v tom spolu. Preto musíme všetci brať klimatickú krízu vážne," povedal vo vyhlásení Eliasson. "Ako umelec som presvedčený, že kultúra ponúka prístup k výzvam a k ich pochopeniu," dodal.

Eliasson, ktorý žije a tvorí v Berlíne, sa preslávil svojimi veľkorozmernými inštaláciami. Realizoval ich napríklad v londýnskej galérii Tate Modern či pozdĺž pobrežia newyorských štvrtí Manhattan a Brooklyn.

Ďalšími vyslancami dobrej vôle pri UNDP sú napríklad futbalisti Didier Drogba a Iker Casillas či herci Antonio Banderas, Padma Lakshmiová, Michelle Yeohová a Nikolaj Coster-Waldau.

Podporujú súbor cieľov trvalo udržateľného rozvoja, zameraných na boj proti chudobe a podporu globálnej spoločnosti.