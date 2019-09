Demonštranti v Hongkongu pošliapali čínsku zástavu

Vlajka neskôr spolu s odpadkovým košom skončila v rieke.

22. sep 2019 o 18:24 SITA

HONGKONG. Demonštranti v Hongkongu pošliapali čínsku zástavu, spustošili stanicu metra a založili požiare na ulici.

Súvisiaci článok Demonštrantov mučia a nafingujú samovraždu. Hongkong sa blíži k vojnovým zločinom Čítajte

Nedeľný protest sa začal pokojne, keď zväčša mladí demonštranti, mnohí s maskami na tvárach, zaplnili nákupné centrum v štvrti Ša-tchien, kde skandovali slogany a niesli transparenty vyzývajúce na demokraciu.

Niektorí neskôr položili na zem čínsku zástavu, po ktorej pošliapali, zašpinili ju a hodili ju do koša, ktorý neskôr skončil v rieke.

Polícia použila proti demonštrantom, ktorí narobili v nákupnom centre škody, slzotvorný plyn. Centrum zatvorili, podobne ako priľahlú stanicu metra.

Protesty v Hongkongu sa konajú už štvrtý mesiac po sebe. Demonštranti pôvodne protestovali proti pripravovanému zákonu o vydávaní ľudí podozrivých z trestnej činnosti do Číny, no neskôr sa zoznam ich prodemokratických požiadaviek rozšíril. Protesty však neraz prerastajú do násilia.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/1XlMCdMvM1M