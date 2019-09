Izraelský prezident chce, aby v novej vláde boli obe najsilnejšie strany

Po voľbách nastala patová situácia.

22. sep 2019 o 18:19 TASR

JERUZALEM. Izraelský prezident Reuven Rivlin v nedeľu vyhlásil, že budúca izraelská vláda by v záujme stability koalície mala zahŕňať pravicovú stranu Likud i centristický blok Modrá a biela.

Rivlin to uviedol počas stretnutí so zástupcami politických strán, ktorí mu tlmočia svoje odporúčania ohľadom toho, koho by mal poveriť zostavením vlády.

Po utorňajších predčasných parlamentných voľbách nastala v Izraeli patová situácia, keďže žiadna z hlavných strán - ani Likud a ani Modrá a biela - zatiaľ nemajú dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády.

V tejto situácii hrozí, že v Izraeli sa uskutočnia v poradí už tretie predčasné voľby v priebehu tohto roka. Prezident Rivlin však koncom týždňa sľúbil, že urobí všetko pre to, aby táto situácia nenastala.

Rivlin od nedele podvečera postupne vedie konzultácie so všetkými parlamentnými stranami. Na základe ich odporúčaní má potom vybrať kandidáta, ktorý podľa jeho názoru má najväčšiu šancu zostaviť stabilnú koalíciu.

Poverený kandidát bude mať na zostavenie koalície a vlády 42 dní. Ak sa mu to nepodarí, prezident poverí touto úlohou iného kandidáta, ktorý bude mať k dispozícii 28 dní.

Ak aj on bude neúspešný, prezident môže touto úlohou poveriť iného poslanca parlamentu alebo vypísať nové voľby. Táto situácia však v dejinách Izraela ešte nikdy nenastala, upozornila AP.