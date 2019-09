Cameron varoval Johnsona pred porušením zákona

Brexit bez dohody nie je dobrý nápad, tvrdí Cameron.

22. sep 2019 o 12:49 TASR

LONDON. Bývalý britský premiér David Cameron varoval v nedeľu súčasného premiéra Borisa Johnsona, že porušovanie zákona v čase, keď sa blíži dátum brexitu, "nie je dobrý nápad".

Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.

Britský parlament začiatkom septembra prijal zákon, na základe ktorého musí vláda do 19. októbra predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody.

Ak by to premiér do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Johnson predtým vyhlásil, že by radšej "mŕtvy ležal v priekope", než by mal rešpektovať tento zákon a požiadať Brusel o ďalšie predĺženie brexitu.

"Brexit bez dohody nie je dobrý nápad. Porušenie zákona nie je dobrý nápad," povedal Cameron v nedeľu relácii na stanici Sky News. Johnson by mal sústrediť všetko, čo má k dispozícii, na získanie dohody, čo premiér podľa Camerona aj robí. Bývalý premiér a Johnson sa podľa Cameronových slov zhodujú v tom, že je dôležité získať dohodu o brexite.

"Je oboznámený s mojimi názormi na väčšinu záležitostí," povedal Cameron. Najdôležitejšia vec, ktorú sa Johnson pokúša dosiahnuť - a v ktorej má Cameronovu podporu - je dosiahnutie dohody s Bruselom a snaha ukončiť obdobie neistoty.