Čaputová v New Yorku: Každá z krajín v strednej Európe čelí výzve

20. sep 2019 o 23:40 TASR

NEW YORK. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v piatok popoludní miestneho času pricestovala do New Yorku, vystúpi večer s prejavom na konferencii inštitútu Globsec pri príležitosti 30. výročia konca totality v strednej Európe. Ako pripomenula krátko pred pristátím, na podujatí v Bohemian National Hall sa budú udeľovať ocenenia pre osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokratizáciu regiónu.

Podľa slovenskej prezidentky krajiny strednej Európy aj 30 rokov po páde totality čelia viacerým výzvam. "Každá z krajín v strednej Európe čelí výzve, ktorá sa týka reformy justície a právneho štátu," uviedla. Medzi ďalšie oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, zaradila uplatňovanie práv jednotlivcov, účasť verejnosti na rozhodovaní a zodpovednosť verejných činiteľov.

Zdôraznila pri tom, že "demokracia je proces učenia a 30 rokov je naozaj krátka skúsenosť". Zároveň však dodala, že aj tradičné demokratické krajiny "čelia nanovo novým výzvam a aj o tých je treba hovoriť".

Hlavným bodom Čaputovej programu v New Yorku je účasť na Valnom zhromaždení OSN, ktorého všeobecná rozprava sa začína na budúci týždeň. Popri nej sa stretne s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a predsedom Valného zhromaždenia OSN Tijjanim Muhammad-Bandem. Absolvuje tiež bilaterálne rokovania s viacerými prezidentmi.

V pondelok sa slovenská hlava štátu zúčastní na klimatickom summite v New Yorku. "Som veľmi rada, že môžem reprezentovať SR, ktorá má čo ponúknuť. Aj z tohto dôvodu sme boli vybratí ako jedna z mála krajín a mám príležitosť predstaviť naše plány v oblasti zmeny klímy a opatrení, ktoré budeme robiť," informovala Čaputová.