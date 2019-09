Zelenskyj by sa mal na budúci týždeň stretnúť s Trumpom

Zelenskyj taktiež počas svojej návštevy New Yorku vystúpi s príhovorom na pôde OSN.

20. sep 2019 o 17:16 TASR

KYJEV. Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mal na budúci týždeň v New Yorku stretnúť so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.

Malo by ísť o prvé stretnutie lídrov oboch krajín od Zelenského májovej inaugurácie.

S odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej vlády o tom informovali agentúry AFP a Ukrinform.

Zelenskyj navštívi Spojené štáty pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v dňoch 23. až 26. septembra.

AFP v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že jeho stretnutie so šéfom Bieleho domu prichádza v čase, keď sa opätovne zintenzívnilo diplomatické úsilie s cieľom ukončiť konflikt v Donbase.

Zelenskyj taktiež počas svojej návštevy New Yorku vystúpi s príhovorom počas všeobecnej rozpravy 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN a zúčastniť by sa mal aj na summite, týkajúcom sa tzv. cieľov udržateľného rozvoja (SDG), píše Ukrinform.