Útoky na cudzincov v Juhoafrickej republike si vyžiadali obete

Nepokoje poháňajú najmä stúpajúca miera nezamestnanosti a chudoba.

20. sep 2019 o 16:23 TASR

JOHANNESBURG. Najmenej 1500 cudzincov muselo pre pretrvávajúce xenofóbne nepokoje v Juhoafrickej republike (JAR) opustiť svoje domovy.

S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie OSN o tom informovala agentúra AFP.

Už 12 obetí na životoch

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) varoval pred násilím, ktoré si v oblasti Johannesburgu vyžiadalo pravdepodobne už 12 obetí na životoch.

Pri xenofóbnych násilnostiach, ktoré sú podľa AFP poháňané najmä stúpajúcou mierou nezamestnanosti a chudoby v krajine, zomreli nielen cudzinci, ale aj občania JAR.

"Najmenej 1500 cudzích štátnych príslušníkov, najmä migrantov, ale aj utečencov a azylantov, bolo prinútených ujsť zo svojich domovov," uviedol pre novinárov v Ženeve hovorca UNHCR Charlie Yaxley.

Násilné gangy

UNHCR zaznamenal podľa jeho slov v posledných týždňoch okrem zvýšeného počtu núdzových volaní od cudzincov, ktorým v JAR vyrabovali alebo vypálili ich prevádzky, aj narastajúce množstvo hlásení "násilí zo strany gangov" alebo "sexuálne a rodovo motivovaných útokoch".

JAR ako druhá najväčšia africká ekonomika predstavuje jednu z hlavných destinácií pre migrantov z iných častí čierneho kontinentu.

Tí sa tam však často stávajú terčom útokov zo strany miestneho obyvateľstva, ktoré ich vníma ako príčinu vysokej miery nezamestnanosti v krajine, píše AFP.

"Mnohí migranti sa teraz boja ísť do práce alebo sa venovať svojmu podnikaniu, a to bez ohľadu na to, že nemajú žiaden iný zdroj príjmov," uviedol Yaxley s tým, že často sa chcú "vrátiť domov, pretože v JAR sa už necítia bezpečne".