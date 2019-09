Pražákovo kvarteto? Znie to príliš pražsky, v Číne si nezahrá

Číňanov nahneval pražský primátor.

20. sep 2019 o 14:23 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

V utorok sa malo koncertom zo Smetanovho cyklu Má vlast začať v Čchung-čchingu veľké turné Pražskej filharmónie. Nezačalo sa. Čína akciu zrušila.

To sa môže stať. Skutočne fascinujúci je však dôvod. Čínske úrady od prestížneho orchestra žiadali, aby sa dištancoval od postoja vedenia Prahy na čele s primátorom Zdenkom Hřibom z Pirátov, ktorý žiada, aby zo zmluvy o priateľstve medzi Prahou a Pekingom zmizla zmienka o „územnej nedeliteľnosti Číny“.

Rovnako ako pražskí filharmonici skončil aj Symfonický orchester Českého rozhlasu a dokonca Pražákovo kvarteto, ktoré nemajú s Prahou okrem názvu vôbec nič spoločné. Keby to nebolo tragikomické, bolo by to len komické.

Môžu si dovoliť čokoľvek

Absurdné a neuveriteľne arogantné správanie Pekingu má, samozrejme, dobrý dôvod: čínski komunisti si za posledných päť rokov zvykli, že si voči Česku prezidenta Miloša Zemana môžu dovoliť úplne čokoľvek.