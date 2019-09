Iránsky prezident a šéf diplomacie dostali americké víza, odcestujú do New Yorku

Prezident Rúhání a minister zahraničia Zaríf sa zúčastnia na Valnom zhromaždení OSN.

20. sep 2019 o 6:23 SITA

DUBAJ. Iránsky prezident Hasan Rúhání a minister zahraničia Mohammad Džavád Zaríf dostali americké víza, aby sa mohli zúčastniť na budúcotýždňovom Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku.

Oznámil to vo štvrtok hovorca iránskej misie pri OSN. Podľa jeho slov Zaríf pricestuje do New Yorku v piatok a prezident Rúhání v pondelok.

Návšteva sa uskutoční v čase zvýšeného napätia pre útok na ropné zariadenia v Saudskej Arábii, z ktorého Spojené štáty a Rijád vinia Irán.

Teherán opakovane poprel, že by stál za útokom a varoval Washington pred možnou reakciou, na ktorú bude vraj islamská republika "okamžite odpovedať".