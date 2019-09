Izraelské strany sa hádajú, ktorá z nich má viesť vládu

Netanjahu vyzval Modrú a bielu, aby sa pripojila k vláde národnej jednoty.

19. sep 2019 o 17:43 SITA

JERUZALEM. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval vo štvrtok, dva dni po izraelských parlamentných voľbách, svojich hlavných politických rivalov, aby s ním vstúpili do vlády národnej jednoty.

"Počas kampane som volal po pravicovej vláde, ale, bohužiaľ, volebné výsledky ukazujú, že to nie je možné. Preto nemáme na výber a musíme vytvoriť vládu národnej jednoty," oznámil premiér.

S Netanjahuom majú problém

Netanjahuov Likud pritom skončil vo voľbách až druhý, a preto mnohí upozorňujú, že nie je úplne štandardné, aby ponuky na spoločné vládnutie rozdával niekto iný ako víťaz volieb.

Krok súčasného premiéra zaskočil aj Bennyho Ganca, predsedu strany Modrá a biela, ktorá vo voľbách vyhrala.

Netanjahuovi odkázal, že vládu národnej jednoty plánuje zostavovať on sám, a plánuje aj stáť na jej čele.

Ešte ostrejší odkaz poslal Netanjahuovi Ja'ir Lapid, ktorý je momentálne "dvojkou" Modrej a bielej a s Gancom sú dohodnutí na tom, že pri straníckom kormidle sa budú pravidelne striedať.

"Vytvoreniu liberálnej vlády národnej jednoty stojí momentálne v ceste jediná osoba. Jediná osoba stojí medzi tým, čo je dobré pre krajinu a tým, čo je dobré pre túto osobu," vyhlásil.

Potvrdil tým, že Modrá a biela má veľmi vážny problém so vstupom do vlády, v ktorej by figuroval aj samotný Netanjahu.

Väčšinovú vládu sami nezostavia

Podľa takmer kompletných výsledkov utorňajších volieb je ich víťazom Modrá a biela, ktorá získala 33 z celkového počtu 120 kresiel v izraelskom parlamente.

Druhý je Netanjahuov Likud, ktorý by mal v Knessete obsadiť 31 kresiel a na treťom mieste je s predpokladaným ziskom desiatich parlamentných kresiel formácia Spoločný zoznam, ktorá združuje politické sily izraelských Arabov.

Ani Likud so svojimi tradičnými ultranacionalistickými a náboženskými spojencami, ani Modrá a biela s ďalšími umiernenými stranami však nedajú dokopy potrebnú nadpolovičnú väčšinu 61 poslancov inak, ako s podporou nacionalistickej strany Izrael, náš domov Avigdora Liebermana, ktorá skončila na piatom mieste.

Lieberman si svoje postavenie "jazýčka na váhach" patrične užíva a kladie obom stranám podmienky, ktoré sú podľa všetkého nesplniteľné. Aktuálne požaduje, aby vznikla široká koalícia s účasťou Modrej a bielej, Likudu aj jeho strany Izrael, náš domov.

Tento plán však naráža práve na to, že Modrá a biela nechce ísť do vlády, v ktorej by bol aj Netanjahu, a pre Likud je zas nepredstaviteľné, že by svojho dlhoročného lídra pustil k vode.

Existuje aj možnosť, že Lieberman zmení názor a pridá sa k jednej z dvoch najsilnejších strán bez toho, aby požadoval koaličnú spoluprácu s oboma naraz. V takomto prípade by bolo prirodzenejšie, keby sa pridal k bývalým spojencom z Likudu, s ktorými zdieľa nechuť k akýmkoľvek ústupkom voči Palestínčanom.

Ďalšou možnosťou je, že Modrá a biela a Likud k sebe predsa len nájdu nejakým spôsobom cestu, a Liebermana vôbec nebudú potrebovať. Že by nemuselo ísť o niečo nereálne, naznačila aj štvrtková pietna spomienka na bývalého izraelského prezidenta Šimona Peresa, na ktorej si Ganc s Netanjahuom podali ruky.

Technicky je teraz na rade izraelský prezident Reuven Rivlin, ktorý by sa mal v najbližších dňoch postretávať postupne s lídrami parlamentných strán. Následne poverí zostavením vlády toho z nich, ktorý bude mať podľa neho v tomto smere najväčšie šance. Poverenej osobe začne plynúť lehota 42 dní a ak počas nej vládu nezostaví, Rivlin poverí niekoho iného. Ten bude mať na zostavenie vlády ďalších 28 dní.

Po aprílových riadnych parlamentných voľbách Netanjahu tento scenár obišiel, a keď sa mu po 42 dňoch nepodarilo zostaviť vládu, tak namiesto toho, aby prenechal túto možnosť inému, rozpustil parlament a vyvolal predčasné voľby.

Ďalšie zotrvanie Netanjahua pri moci by mohlo vyústiť do ďalšieho vyostrenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Netanjahu sa v predvolebnej kampani prezentoval ostrými výpadmi proti Arabom, ktoré mnohí komentátori označovali za jednoznačne rasistické.

Najmä však sľuboval, že ak vyhrá voľby, budúca izraelská vláda pod jeho vedením, anektuje všetky židovské osady na palestínskom Západnom brehu Jordánu. To šokovalo nielen Palestínčanov, ale aj medzinárodné spoločenstvo, snáď s výnimkou Netanjahuovho veľkého podporovateľa, amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Prezident bude rokovať od nedele

Izraelský prezident Reuven Rivlin začne v nedeľu 22. septembra konzultácie, na základe ktorých sa rozhodne, koho poverí zostavením budúcej vlády po utorkových predčasných parlamentných voľbách.

Vo štvrtok o tom informoval prezidentov úrad.

Rivlin bude mať stretnutia s predstaviteľmi jednotlivých politických strán, zvolených do parlamentu, a požiada ich o odporúčanie, kto konkrétne by sa mal stať budúcim premiérom.

Prezident podľa týchto odporúčaní potom vyberie lídra, ktorý bude mať za úlohu vytvoriť vládu.

Rivlinove konzultácie so stranami majú podľa očakávania trvať niekoľko dní, uviedla agentúra AFP.