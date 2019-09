Čečenský líder Kadyrov je pripravený diskutovať o probléme sexuálnych menšín

Problém s LGBT komunitou podľa Kadyrova v Čečensku neexistuje.

19. sep 2019 o 17:15 TASR

GROZNYJ. Čečenský líder Ramzan Kadyrov je pripravený stretnúť sa s referentom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) pre otázku ochrany práv sexuálnych menšín v Čečensku Frankom Schwabem.

Problém s LGBT komunitou v tejto severokaukazskej republike je však podľa slov čečenského lídra "vymyslený a neexistuje".

Kadyrov: Čečensko je otvorené

Kadyrov to vo štvrtok uviedol na svojom účte na sieti Telegram. Informovala o tom agentúra Interfax.

"Schvaľovanie návštev predstaviteľov medzinárodných organizácií v Groznom je v kompetencii ministerstva zahraničných vecí. Čečensko je otvorené dialógu s akýmikoľvek delegáciami, ktorých návštevu schválil rezort diplomacie," napísal Kadyrov na Telegrame.

PZ RE a iné medzinárodné organizácie sú však podľa slov Kadyrova voči jeho krajine "zaujaté", pričom ich vôbec "nezaujímajú jedinečné - z hľadiska postsovietskych republík - zmeny, ktoré v Čečensku prebiehajú v sférach politiky, ekonomiky, demokracie a sociálnych otázok".

Kadyrov v súvislosti s kritikou ohľadom práv LGBT komunity v regióne uviedol: "LGBT problém v Čečensku vo svojej podstate neexistuje, pretože u nás sa muži vždy ženili so ženami a ženy sa vydávali za mužov. Tak to bolo po tisícročia a vždy to tak bude, bez ohľadu na to, čo sa nám bude snažiť nanútiť Západ."

Čečenský líder verí, že PZ RE chce, aby Čečenci "prišli o svoje duchovné a národné hodnoty a rozpustili sa v mase tých, ktorí stratili svoj jazyk, náboženstvo a kultúru, len aby muži prestali byť mužmi a ženy ženami".

Schwabe by mal Čečensko navštíviť aj s delegáciou predstaviteľov PZ RE v piatok.

Zásahy proti homosexuálom v Čečensku

Denník Novaja gazeta zverejnil ešte v apríli 2017 článok o masovom protiprávnom zatýkaní a prenasledovaní ľudí v Čečensku podozrivých zo svojej homosexuálnej orientácie, ako aj o masovom zabíjaní občanov tejto kaukazskej republiky.

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov tieto tvrdenia tlače rozhodne poprel, ale vyslovil pripravenosť prešetriť celú záležitosť v súčinnosti s federálnymi orgánmi.

Neskôr vyhlásil, že čečenské úrady "nemôžu prenasledovať niekoho, kto sa v Čečensku ani nenachádza". Kadyrov totiž tvrdí, že v ním vedenej republike žiadni homosexuáli nie sú, a teda ich ani nemôžu prenasledovať.

Čečenská spoločnosť je väčšinovo moslimská a prísne konzervatívna. Sú prípady, keď homosexuálov udávajú aj vlastní príbuzní, pričom takýto skutok pokladajú za prejav cti.

Neraz sa stane, že samotná rodina dokonca homosexuálneho príbuzného zavraždí. Čečenské súdy sa o takéto prípady nezaujímajú.