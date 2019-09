Dobré ráno: Hrozí vojna medzi USA a Iránom?

Ropné zariadenie v Saudskej Arábii zbombardovali drony.

18. sep 2019 o 23:17 Matúš Krčmárik, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/683026667&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

K útoku sa najprv prihlásili husíovia, ale v skutočnosti všetci veria verzii, že ropné zariadenia v Saudskej Arábii zbombardoval Irán.

Ten to síce oficiálne odmieta, no napätie v regióne sa každou hodinou stupňuje.

Čo sa deje medzi Iránom, Saudskou Arábiou a Spojenými štátmi?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s vedúcim zahraničného oddelenia denníka SME Matúšom Krčmárikom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

V SaS sa prehlbuje konflikt. Krídlo predsedu Sulíka žiada pád republikovej rady, v ktorom majú väčšinu práve Sulíkovi kritici. Výzvu na odchod poslancov okolo Ľubomíra Galka podpísalo 120 členov SaS. Rada rozhoduje napríklad o podobe kandidátky.

Kraje žiadajú prezidentku Čaputovú, aby vetovala novelu o nezdaniteľnom minime z dielne Mostu-Híd. Týmto opatrením totiž samosprávy prídu o milióny eur. Samosprávy argumentujú, že ľuďom opatrenie pridá len pár eur a samosprávam zoberie peniaze na sociálne služby, či investície a modernizáciu ciest.

Poslankyňa Anna Verešová, ktorá odišla z klubu Obyčajných ľudí Igora Matoviča, bude kandidovať v parlamentných voľbách za KDH. Pridávajú sa k nej aj poslankyne Elena Červeňáková a Soňa Gaborčáková, ktoré tiež odišli z OĽaNO.

Reportéri bez hraníc vyzvali prezidentku Čaputovú, aby nepodpísala novelu tlačového zákona. Poslanci si totiž opätovne schválili právo na odpoveď. Podľa organizácie v čase, keď médiá ešte stále zverejňujú informácie o vražde Jána Kuciaka, ktoré by mohli ovplyvniť niektorých politikov, je životne dôležité, aby nikto z nich nemal možnosť brániť slobode informácií.

Mestské lesy v Bratislave nebudú používať žiadne chemické postreky. Mesto tak chce zachovať lesy pre nerušený a zdravý oddych ľudí, ale aj pre včely, ktoré pesticídy negatívne ovplyvňujú.

Odporúčanie

Český rozhlas urobil so sociológmi unikátny výskum o tom, ako sa delí česká spoločnosť. Zistili, že vôbec nie je rozdelená na dve skupiny, ale do šiestich tried. V online kalkulačke si viete vyskúšať, do ktorej skupiny patríte vy a prečítať si môžete aj to, kto je najviac ohrozený chudobou, kto patrí do vyššej vrstvy, a kto zasa do strednej a prečo. Výsledky vás určite prekvapia. To je môj dnešný tip na zaujímavé čítanie, v prípade, že máte radšej podcasty, Vinohradská 12 o tom vydala aj jeden celý rozsiahly diel.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.