Pakistanský premiér požiada Trumpa o obnovenie rokovaní s Talibanom

Chán sa stretne s Trumpom.

18. sep 2019 o 15:06 SITA

ISLAMABAD. Pakistanský premiér chce požiadať amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby obnovil mierové rozhovory s hnutím Taliban.

Imran Chán v stredu potvrdil, že sa so šéfom Bieleho domu stretne na budúci týždeň v New Yorku na okraji zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.



Politik tiež uviedol, že sa chcel stretnúť s predstaviteľmi Talibanu po podpísaní dohody s USA, no "rozhovory nanešťastie stroskotali".

Jeho vyhlásenie prišlo viac ako týždeň po tom, ako sa Trump vyjadril, že vládne rokovania s Talibanom "sú mŕtve", čo Pakistan prekvapilo, keďže sa minulý rok podieľal na opätovnom naštartovaní rozhovorov.