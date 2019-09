Za útokom nie sú povstalci, ale Irán. Trump čaká na pokyn od Saudov

Američania nemusia kráľovstvu pomôcť.

18. sep 2019 o 15:06 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Saudská Arábia je vždy pripravená bojovať proti Iránu až do posledného amerického vojaka.

Súvisiaci článok Začína sa matka všetkých vojen? Ako môže dopadnúť kríza na Blízkom východe Čítajte

Keď toto povedal americký minister obrany Robert Gates šéfovi francúzskej diplomacie, netušil, že sa to dostane von. Dostalo sa, vyjadrenie ministra vo vláde demokrata Baracka Obamu bolo v diplomatických depešiach, ktoré v roku 2010 zverejnil web WikiLeaks.

Poukázalo na trochu zvláštne vzťahy medzi Washingtonom a Rijádom, ktoré prekračujú politické hranice. Kráľovstvo sa spolieha na americkú pomoc, Američania by boli radi, ak by sa Saudi o svoju bezpečnosť vedeli postarať sami, ale nakoniec sú aj tak pripravení pomôcť a garantovať bezpečnosť kráľovstva.

Ako Saudi povedia

Do tejto situácie sa už čoskoro môže dostať súčasný americký prezident Donald Trump.

Ešte v roku 2014 ako podnikateľ a hviezda reality šou na twitteri písal, že Saudská Arábia by si svoje vojny mala viesť sama. A ak aj používa na obranu amerických vojakov, mala by za to zaplatiť bilióny dolárov.

Teraz cez twitter tvrdí, že po útoku na ropné zariadenia sú Američania pripravení zapojiť sa v tej miere, ako Saudi povedia. Stačí, ak sa potvrdí, že za útokom nie sú húsíovci, povstalci z Jemena, ale priamo Irán.

A americkí vyšetrovatelia užpodľa zdrojov televízie CBS určili aj miesta, odkiaľ vzlietli rakety, ktoré zasiahli ropné zariadenia.