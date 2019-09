Iránsky prezident nemá americké víza na zhromaždenie OSN

Rúhání ani šéf iránskej diplomacie možno nevycestujú na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.

18. sep 2019 o 13:22 TASR

TEHERÁN, NEW YORK. Iránsky prezident Hasan Rúhání ani šéf iránskej diplomacie Mohammad Džavád Zaríf možno nevycestujú na 74. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) do New Yorku, pretože USA im doposiaľ neudelili víza.

Informovala o tom v stredu iránska štátna tlačová agentúra IRNA.

Prvá časť iránskej delegácie na toto každoročné podujatie podľa citovanej správy doposiaľ ešte neopustila Irán, pretože jej členovia stále nemajú víza. Valné zhromaždenie svetovej organizácie sa začalo v utorok.

Prezident Rúhání by mal do Spojených štátov odletieť v piatok a minister Zaríf následne v pondelok.

Agentúra AP pripomenula, že o tohtoročnom úvode VZ OSN sa hovorilo ako o možnej pôde na priame stretnutie medzi prezidentmi USA a Iránu Donaldom Trumpom a Hasanom Rúháním.

Víkendové útoky na dôležité ropné zariadenia Saudskej Arábie, z ktorých je obviňovaný Irán, však ešte viac vystupňovali napätie v regióne i v komunikácii medzi Washingtonom a Teheránom.