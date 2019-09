Do budovy Trump Plaza vrazilo auto, tri osoby sa zranili

Vodič prerazil predný presklený vchod a zabrzdil vo vnútri budovy.

18. sep 2019 o 7:48 SITA

NEW ROCHELLE. Do luxusnej rezidencie Trump Plaza v americkom meste New Rochelle v štáte New York nabúralo auto.

Vodič prerazil predný presklený vchod a zabrzdil vo vnútri budovy. Miestne úrady pre WABC-TV uviedli, že prípad sa stal v utorok v noci.

Šofér pravdepodobne nekonal úmyselne a podľa doterajšieho vyšetrovania to bola nehoda. Zraneného vodiča už vypočuli policajti.

Zranenia utrpeli aj dvaja chodci vo vchode 40-podlažnej budovy stojacej vo Westchester County. Žiadne zo zranení však nie je vážne.