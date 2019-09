Hurikán Humberto zosnilnel na tretiu kategóriu, blíži sa k Bermudám

Sprevádza ho vietor s rýchlosťou 185 kilometrov za hodinu.

18. sep 2019 o 6:15 SITA

MIAMI. Hurikán Humberto v utorok večer zosilnel na búrku tretej kategórie a blíži sa k Bermudským ostrovom.

Tamojšie úrady sa začali na príchod hurikánu pripravovať a začali plánovať uzavretie škôl, vládnych budov a pozastavenie hromadnej dopravy.

Bermudy zasiahne v stredu

Minister pre národnú bezpečnosť Wayne Caines oznámil, že školy a úrady zavrú v stredu na obed, v tom čase prestanú premávať aj trajekty a autobusy zastavia o 16:00.

Podľa úradov by mal vietor so silou tropickej búrky, v nárazoch až s hurikánovou silou, zasiahnuť ostrovy v stredu okolo 15:00 a trvať by mal až do štvrtka rána.

Zároveň sa očakáva, že napadá až 10 centimetrov zrážok. Hurikán by mal podľa predpovedí len prejsť k severnej časti Bermúd.

Pohybuje sa rýchlosťou 19 kilometrov za hodinu

Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami informovalo, že hurikán sprevádza vietor s rýchlosťou 185 kilometrov za hodinu. Humberto by mal zostať hurikánom tretej kategórie pravdepodobne ešte vo štvrtok.

Súvisiaci článok Na Bahamách skrátili zoznam nezvestných po hurikáne Dorian na 1300 mien Čítajte

Centrum hurikánu sa nachádza zhruba 595 kilometrov západne od Bermudských ostrovov a pohybuje sa smerom na východ až severovýchod s rýchlosťou 19 kilometrov za hodinu.

Medzičasom sa tropická búrka Ismelda dostala na texaské pobrežie Mexického zálivu a zoslabla na tropickú depresiu.

Stále však z nej hrozia záplavy v častiach juhozápadného Texasu a juhozápadnej Louisiany. Počas ďalších dní by malo v oblasti napadať až do 46 centimetrov zrážok.

Pri tichomorskom pobreží Mexika sa zase vytvorila tropická búrka Lorena, ktorá by podľa predpovedí mohla do štvrtka priniesť lejaky a záplavy. Pravdepodobne však nezosilnie na hurikán.

V utorok večer Lorenu sprevádzal vietor s rýchlosťou 85 kilometrov za hodinu.

Jej centrum sa nachádzalo 295 kilometrov južne od mesta Zihuatanejo a pohybovala sa na severozápad s rýchlosťou 24 kilometrov za hodinu.

Na pobreží medzi Zihuatanejo a Cabo Corrientes platí výstraha pred tropickou búrkou.

V Pacifiku sa vytvorili aj tropické búrky Kiko a Mario, ale pre pevninu nepredstavujú hrozbu.

V Atlantickom oceáne zase vznikla tropická depresia Ten, ktorá by sa do piatka mohla stať hurikánom. Približuje sa k ostrovom v Karibiku.