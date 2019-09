Žiadne rokovania s USA nebudú, tvrdí najvyšší duchovný vodca Iránu

Napätie v Perzskom zálive sa cez víkend vyostrilo po útokoch na ropné zariadenia.

17. sep 2019 o 9:37 SITA

TEHERÁN. Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí tvrdí, že rokovania medzi Iránom a USA nebudú, a to na "žiadnej úrovni".

Jeho vyjadrenia, ktoré v utorok priniesla iránska štátna televízia, majú zjavne ukončiť špekulácie o tom, či sa koncom septembra na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) uskutoční takéto stretnutie.

Chameneí podľa televízie povedal, že je to postoj celého vedenia krajiny a "všetci predstavitelia islamskej republiky tomu jednomyseľne veria".



Chameneího vyjadreniam predchádzali špekulácie o možnom stretnutí prezidentov Spojených štátov a Iránu na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Napätie, ktoré panuje v Perzskom zálive, sa cez víkend vyostrilo po útokoch na ropné zariadenia v Saudskej Arábii. Spojené štáty obvinili zo zodpovednosti za útoky Irán, ten to popiera.