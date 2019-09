Rusko, Turecko a Irán sa dohodli na prepracovaní sýrskej ústavy

Lídri sa dohodli aj na zmierňovaní nepokojnej situácie v provincii Idlib.

17. sep 2019 o 6:31 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/iG_eRZot32c

ANKARA. Lídri Ruska, Turecka a Iránu v pondelok oznámili dosiahnutie dohody o zložení komisie na prepracovanie sýrskej ústavy, čo je súčasť politického riešenia občianskej vojny v tejto krajine.

Tá už trvá deviaty rok, pripomína agentúra AP.

Irán: Voľby v Sýrii by mohli byť už o rok

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal novinárom po skončení stretnutia s prezidentmi Ruska a Iránu Vladimirom Putinom a Hasanom Rúháním v Ankare, že sa podarilo prekonať spory, čo sa týka posledného člena komisie. Čo najskôr tak môže komisia začať pracovať.

Lídri nestanovili časový plán komisie, v ktorej by mali byť zástupcovia sýrskej vlády aj opozície. Procesné pravidlá sa musia ešte dopracovať, povedal Putin, podľa ktorého musí komisia rýchlo začať rokovať.

"Extrémistické skupiny sa môžu pokúsiť zmariť tento proces, lebo nechcú konečnú dohodu, keďže z vojny získavajú peniaze," dodal.

Rúhání vyjadril nádej, že voľby sa v Sýrii uskutočnia v roku 2020 alebo 2021.

Erdogan: Ďalších utečencov nezvládneme

Súvisiaci článok Utečencov v Grécku pribúda, Erdogan sa vyhráža. Vracia sa rok 2015? Čítajte

Lídri sa tiež dohodli na deeskalácii nepokojnej situácie v provincii Idlib v severozápadnej Sýrii, ktorá je poslednou baštou povstalcov.

V Idlibe sa v súčasnosti relatívne darí udržiavať prímerie, ktoré po štvormesačnej ofenzíve vládnych vojsk vstúpilo do platnosti koncom augusta.

V prípade vypuknutia rozsiahlejších bojov na severozápade Sýrie by hrozil masový útek civilného obyvateľstva smerom k tureckým hraniciam.

Ankara už pritom na svojom území hostí 3,6 milióna utečencov zo Sýrie.

"Nemôžeme sa prizerať novej tragédii, ktorá by postihla štyri milióny ľudí hneď za našimi hranicami," konštatoval Erdogan.

"Takýto katastrofálny vývoj by nepostihol len našu krajinu, ale aj celú Európu," dodal turecký prezident.

Lídri v spoločnom vyhlásení zdôraznili potrebu "plne implementovať" dohodu dosiahnutú minulý rok medzi Tureckom a Ruskom o deeskalačnej zóne v Idlibe.

Všetky strany podľa vyhlásenia vyjadrili znepokojenie "nad rizikom ďalšieho zhoršovania humanitárnej situácie".

Lídri sa vyslovili za obnovenie územnej integrity Sýrie, pričom podľa Rúháního a Putina ju podkopáva nelegálna prítomnosť amerických vojakov.

Erdogan nedávno varoval, že Turecko môže "otvoriť svoje brány" a dovoliť Sýrčanom žijúcim v jeho krajine, aby zaplavili západné štáty v prípade, ak Turecko bude musieť samotné znášať bremeno utečencov.

Ankara lobuje za plán premiestnenia vysídlených Sýrčanov do Tureckom kontrolovaných zón v severnej Sýrii.

Podľa Rúháního by však Sýrčanom mali radšej umožniť vrátiť sa do svojich domovov, ako sťahovať ich do osád v bezpečnej zóne.

Pondelkový summit v Ankare bol už piatou trilaterálnou schôdzkou predstaviteľov trojice mocností, ktoré v tomto konflikte stoja na rozdielnych stranách.

Rusko a Irán sú spojencami sýrskeho prezidenta Bašára Asada, zatiaľ čo Turecko podporuje sýrskych povstalcov bojujúcich voči Damasku.

Šiesty summit Ruska, Turecka a Iránu by sa mal konať v nasledujúcich mesiacoch v Iráne, dodal Erdogan podľa agentúry DPA.