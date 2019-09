Českí a slovenskí poslanci sa stretli v Ledniciach

Poslanci a odborníci oboch krajín diskutovali o rôznych problémoch.

16. sep 2019 o 21:53 TASR

LEDNICE. Spoločný hlas Čechov a Slovákov znie vo svete silnejšie.

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) to povedal v pondelok v juhomoravských Ledniciach po stretnutí parlamentných Skupín priateľstva NR SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR.

Spolu s predsedom PSP Radekom Vondráčkom vyzdvihli dobré vzťahy oboch krajín.

"Keď sme spolu aj vo svete, hlas Slovákov a Čechov znie silnejšie," zdôraznil Danko.

V pondelok sa podľa jeho slov stretli poslanci a odborníci oboch krajín, ktorí by sa mali spoločne venovať viacerým témam v oblastiach ako napríklad aktuálna otázka strelných zbraní a streliva obsahujúceho olovo či problematika systému politických strán.

"Keďže ako predseda parlamentu vyhlasujem voľby a som zodpovedný za ich priebeh, vždy ma zaujíma skúsenosť iných predsedov," skonštatoval.

Okrem toho sa podľa jeho slov venovali aj spolupráci v oblasti rozvoja kultúrnych a spoločenských vzťahov či tomu, ako sa priblížiť Európskemu parlamentu.

V tejto súvislosti poukázal na zrušenie zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce.

"Je to neštandardné, aby vám EÚ povedala, že síce je dobré, že máš národný parlament, ale tvoj zákon nebude platiť. Preto som veľmi rýchlo chcel tento odvod zrušiť," skonštatoval Danko s tým, že je to neštandardné a označil to za zdvihnutý prst.

"Historicky je to asi po prvý raz, čo sa v takomto formáte a s takou účasťou stretávajú skupiny priateľov," povedal o stretnutí Vondráček.

Priblížil, že na pondelkovom stretnutí sa poslanci rozprávali o spoločných problémoch v rôznych oblastiach, či už je to školstvo, alebo európska politika. Vyzdvihol najmä spoluprácu parlamentných výborov.

Dôležitosť spoločných stretnutí a budovania dobrých vzťahov zvýraznila aj Eva Smolíková ako predsedníčka Skupiny priateľstva NR SR s Českou republikou.

Vyzdvihla najmä potrebu výmeny informácií a skúseností. Podobne to vidí aj predsedníčka skupiny za českú stranu, poslankyňa PSP Monika Oborná.

Zdôraznila napríklad úroveň jazykovej gramotnosti u detí. Pondelkové stretnutie podľa nej vysiela jasný signál o dobrých vzťahoch oboch krajín a je príkladom nielen pre Európu, ale aj pre svet.