Rusko zvýšilo kontrolu nad Arktídou

Vo svojej výzbroji má už aj systémy protivzdušnej obrany Triumf S-400.

16. sep 2019 o 11:19 TASR

MOSKVA. Raketový pluk ruskej armády v súostroví Nová zem (Novaja zemľa) v Arktíde má najnovšie vo svojej výzbroji aj systémy protivzdušnej obrany Triumf S-400.

Informovala o tom v pondelok ruská tlačová služba Severnej flotily. Dodala, že doteraz mal pluk k dispozícii systémy S-300.

Vyššia kontrola nad Arktídou

Vo vyhlásení Severnej flotily sa uvádza, že "prechodom na nové systémy protivzdušnej obrany S-400 sa plocha kontrolovaného vzdušného priestoru v Arktíde výrazne zvýši."

Tlačová služba Severnej flotily uviedla, že S-400 úspešne fungujú na Ďalekom severe a v Arktíde a už niekoľko rokov sú v pohotovosti pre Severnú flotilu aj v časti Kolského polostrova, ležiacej za severným polárnym kruhom.

Protiraketové systémy S-400 Triumf sú určené na ničenie strategických a taktických lietadiel, balistických rakiet, nadzvukových terčov a iných prostriedkov vzdušného útoku.

Systém je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele v rozsahu do 400 kilometrov a tiež vo vzdialenostiach do 60 km aj balistické ciele lietajúce rýchlosťou až 4,8 km/s vo výškach od niekoľkých metrov do niekoľkých desiatok kilometrov.

Rekonštrukcia letísk

Rusko v posledných rokoch svoju vojenskú skupinu v arktickej zóne výrazne posilnilo.

Ruské ministerstvo obrany v súvislosti s tým informovalo, že v posledných rokoch boli v Arktíde zrekonštruované takmer dve desiatky letísk.

V Arktíde boli nasadené nové systémy protivzdušnej obrany krátkeho dosahu - Tor-M2DT a Pancir-S.

V septembri ruská armáda oznámila rozmiestnenie pobrežného protilodného raketového systému Bastion na ostrove Koteľnyj, ktorý je najväčším v súostroví Novosibirských ostrovov.