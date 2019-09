Newyorský guvernér chce zakázať príchute do elektronických cigariet

Príchute sú podľa guvernéra zamerané na mladých ľudí.

16. sep 2019 o 6:44 TASR

NEW YORK. Guvernér amerického štátu New York, Andrew Cuomo, v nedeľu oznámil, že vydal usmernenie pre miestnych zdravotníckych predstaviteľov, aby zakázali predaj príchutí do elektronických cigariet.

Zdôvodnil to rizikom, že takýto tovar môže spôsobovať závislosť mladých ľudí od nikotínu, informovala tlačová agentúra AP.

Zákazom predaja sa má v nadchádzajúcich dňoch zaoberať newyorská štátna Rada verejného zdravotníctva a zdravotného plánovania, ktorá má právomoc vydávať príslušné nariadenia.

Cuomo ostro kritizoval predaj príchutí do elektronických cigariet, ako sú žuvačka a cukrová vata. Podľa neho sú totiž "očividne cielené" práve na mladých ľudí.

Na tabakové či mentolové príchute sa ohlásený zákaz nemá vzťahovať.

Cuomo podpísal tento rok legislatívu, ktorá zvyšuje v štáte New York vek, od ktorého je dovolené fajčiť, na 21 rokov.

Americký prezident Donald Trump iba pred niekoľkými dňami uviedol, že jeho administratíva navrhne zákaz predaja tisícov príchutí používaných pri výrobe elektronických cigariet.

Urobil tak v čase, keď v Spojených štátoch zomrelo už šesť ľudí na pľúcne ochorenie pravdepodobne zapríčinené tzv. vapovaním.