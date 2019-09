Venezuelského lídra opozície vyšetrujú kvôli fotkám s kriminálnikmi

Guaidó poprel, že by mal styky s kolumbijskými kriminálnikmi.

14. sep 2019 o 6:20 TASR

BOGOTA. Venezuelský generálny prokurátor v oznámil v piatok začatie vyšetrovania údajných väzieb opozičného lídra Juana Guaidóa na kolumbijskú polovojenskú skupinu.

Informáciu priniesla agentúra DPA.

Vyšetrujú väzby na kriminálnikov

Vyšetrovanie bolo začaté po zverejnení fotografií, na ktorých je Guaidó zachytený v spoločnosti dvoch podozrivých vodcov skupiny.

Fotky boli údajne zhotovené v deň, keď vo februári prekročil hranicu do Kolumbie, aby sa tam zúčastnil charitatívneho koncertu na podporu humanitárnej pomoci pre Venezuelu.

Fotografie "potvrdzujú hypotézu, že Guaidó a ľudia okolo neho udržiavajú vzťahy s týmito zločineckými skupinami," uviedol generálny prokurátor Tarek William Saab.

Fotografie podľa Saaba naznačujú, že vláda kolumbijského prezidenta Ivána Duquea zariadila, aby členovia polovojenskej skupiny pomohli Guaidóvi prekročiť hranicu.

Venezuelský minister vnútra Nestor Reverol vyhlásil, že fotografie ukázali, že opozícia spolupracuje s členmi kolumbijskej polovojenskej skupiny na podkopaní mieru vo Venezuele.

Guidó kontakty popiera

Guaidó poprel, že by mal styky so skupinou známou ako Los Rastrojos, ktorá je podľa všetkého zapojená do obchodovania s drogami a vydierania.

V ten deň boli zhotovené stovky fotografií s Guaidóm, hovoria komentáre zverejnené Národným zhromaždením, v ktorom dominuje Guaidóm vedená opozícia.

"Je ťažké rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí vás požiadajú o fotografiu," povedal Guaidó.

"Použiť tieto fotografie na prezentovanie lží znamená hrať hru Madurovho režimu," povedal Guaidó pre kolumbijskú rozhlasovú stanicu Blu Radio.

Voči Guaidóvi, ktorého uznalo za dočasného prezidenta Venezuely viac ako 50 krajín, sú vedené aj ďalšie vyšetrovania.

Nicolás Maduro bol opätovne zvolený za venezuelského prezidenta 20. mája 2018. Zlá ekonomická situácia v krajine prerástla do politickej krízy, keď sa Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura nebolo legitímne.