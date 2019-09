Johnson predostrie nový návrh brexitu, je mierny optimista

Počas vystúpenia britského premiéra slovne napadol jeden z účastníkov zhromaždenia.

13. sep 2019 o 16:32 TASR

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson v piatok vyhlásil, že je "opatrne optimistický" pokiaľ ide o dohodu s EÚ o odchode Británie z Európskej únie s tým, že v rozhovoroch s Bruselom sa podarilo dosiahnuť "veľmi slušný pokrok".

Informovala o tom agentúra AFP.

"Zostáva nám dokončiť hrubý náčrt dohody, som opatrne optimistický," povedal Johnson počas návštevy mesta Rotherham na severe Anglicka, kde vystúpil s prejavom na konferencii nazvanej Zjazd severu (Convention of the North).

Divák poslal premiéra do parlamentu

"Čo tak vrátiť sa do parlamentu. Ha? Prečo nie si v parlamente a neriešiš tú neplechu, čo si narobil? Prečo to neriešiš, Boris?" pokrikoval na Johnsona jeden z účastníkov konferencie.

"Veľmi rád sa čoskoro vrátim do parlamentu, v tomto regióne by sme však radi dosiahli to, aby boli miestne obce a spoločenstvá schopné zastupovať tohto pána a riešiť jeho potreby," povedal Johnson nespokojnému účastníkovi konferencie, ktorého vzápätí odviedla ochranka.

Írsky premiér stále vidí veľké rozdiely

Na margo rokovaní o brexite medzi Britániou a EÚ sa v piatok vyjadril aj írsky premiér Leo Varadkar, ktorý na rozdiel od Johnsona povedal, že priepasť medzi Londýnom a Bruselom v otázke dosiahnutia dohody o brexite je ešte stále "veľmi široká".

"Sondujeme, čo je možné," povedal pre írsku štátnu televíziu RTÉ Varadkar, ktorý dodal, že "budeme bojovať a pracovať" na dosiahnutí dohody.