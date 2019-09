Z Kremľa prepustili úradníkov, ktorí nechali údajného agenta CIA ujsť

Konanie úradníkov vyhodnotili ako nezodpovedné.

13. sep 2019 o 10:41 TASR

MOSKVA. Úradníci, ktorí dovolili Olegovi Smolenkovovi - zamestnancovi Kremľa údajne naverbovanému americkou tajnou službou CIA -, aby v roku 2017 odcestoval do Čiernej Hory, boli podľa zdroja agentúry Interfax potrestaní vrátane ukončenia pracovného pomeru.

Zákaz vstupu do Čiernej Hory

Interfax dodal, že ruskí štátni úradníci nemali dovolené cestovať do Čiernej Hory kvôli škandálu, ktorý bol spojený s pokusom o štátny prevrat z roku 2016.

Zákaz vstupu do Čiernej Hory platil od jari roku 2017 po tom, ako bola ruská vláda obvinená, že "riadila" ľudí z vedenia čiernohorského parlamentu, ktorí údajne pripravovali štátny prevrat.

Napriek tomuto zákazu však Smolenkov a jeho rodina v júni roku 2017 odcestovali do Čiernej Hory na dovolenku.

Konanie úradníkov, ktorí mu vycestovanie povolili, bolo ich nadriadenými považované za "nezodpovednosť a oslabenie kontroly".

Celá rodina sa odsťahovala do USA

Smolenkov odišiel z Ruska 14. júna 2017 a potom sa kontakt s ním prerušil. Na podnet príbuzných v Rusku sa v septembri toho istého roku začal prípad Smolenkovovho zmiznutia vyšetrovať ako podozrenie z vraždy.

Ruská tajná služba FSB však zistila, že celá rodina je nažive a presťahovala sa do Spojených štátov.

Súvisiaci článok Rusko potvrdilo agenta CIA v Kremli, na Putina nemal dosah Čítajte

Americký televízny kanál CNN a potom aj ďalšie médiá 9. septembra informovali, že Smolenkova naverbovali do CIA "pred desiatkami rokov" - pravdepodobne, keď pod vedením súčasného poradcu ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurija Ušakova pracoval ako tajomník na ruskej ambasáde vo Washingtone.

Údajne na základe pokynov CIA potom Smolenkov dostal prácu v Moskve vo vládnom aparáte, pričom najmenej päť rokov pracoval v Ušakovovom úrade v Kremli, kde mal prístup k "citlivým informáciám" vrátane tých od tajných služieb.

Denník The New York Times v uplynulých dňoch napísal, že Smolenkov okrem iného odovzdával do Spojených štátov dôkazy o "ruskom zasahovaní" do prezidentských volieb v USA v roku 2016.