Nominantov na eurokomisárov začnú vypočúvať na konci septembra

Ako poslední predstúpia pred europoslancov traja výkonní podpredsedovia budúcej exekutívy EÚ.

12. sep 2019 o 17:54 TASR

BRUSEL. Konferencia predsedov v Európskom parlamente, ktorá sa skladá z predseda europarlamentu Davida Sassoliho a šéfov jednotlivých politických skupín, vo štvrtok schválila predbežný kalendár vypočúvaní dezignovaných eurokomisárov.

K vypočúvaniu národných nominantov na eurokomisárov ako aj výkonných podpredsedov Európskej komisie dôjde podľa očakávania v období od 30. septembra do 8. októbra.

Dôkladný verejný výsluch

Predseda Európskeho parlamentu v tejto súvislosti pripomenul, že Európsky parlament sa zaviazal zaručiť, že proces voľby novej Európskej komisie sa uskutoční čo najdemokratickejším a najtransparentnejším spôsobom.

"Vymenovaní komisári budú čeliť dôkladnému verejnému výsluchu o svojich schopnostiach a vhodnosti, ako aj o ich schopnosti a ochote riešiť obavy občanov a realizovať program, ktorý zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová predložila poslancom Európskeho parlamentu v júli," uviedol Sassoli.

Poslední prídu na rad výkonní podpredsedovia

Podľa predbežného kalendára by k prvým dvom vypočutiam malo dôjsť už 30. septembra, potom od 1. do 3. októbra by prebiehali vypočúvania až šiestich eurokomisárov denne, tri takzvané "grilovania" sú určené na 7. októbra a 8. októbra.

O podrobnom harmonograme vypočúvania, čiže kedy sa ktorý komisár a pred členov akých výborov dostaví, rozhodne Konferencia predsedov v Európskom parlamente na svojej najbližšej schôdzi 19. septembra.

Posudky Konferencie predsedov

Po vypočutí dezignovaných eurokomisárov budú okamžite nasledovať hodnotiace stretnutia predsedu alebo predsedov výborov a koordinátorov (zástupcov politických skupín vo výboroch).

Následne Konferencia predsedov výborov 15. októbra vyhodnotí výsledok všetkých vypočutí a zašle svoje závery Konferencii predsedov, ktorej pripadne záverečná úloha konečného zhodnotenia procesu vypočúvaní.

Konferencia predsedov rozhodne, či vypočúvanie komisárov splnilo očakávania alebo či sú prípady pre dodatočné vypočutie niektorých kandidátov.

V prípade, že bude potrebné ďalšie vypočutia niektorých dezignovaných komisárov, alebo alternatívnych kandidátov, ak poslanci niekoho odmietnu, k novým "grilovaniam" dôjde 14. a 15. októbra.

Hlasovanie poslancov v pléne EP o podobe celej eurokomisie je naplánované na 23. októbra v Štrasburgu.