Utečencov v Grécku pribúda, Erdogan sa vyhráža. Vracia sa rok 2015?

Na Lesbos prišlo v auguste 10-tisíc ľudí.

12. sep 2019 o 15:34 Matúš Krčmárik

ATÉNY, BRATISLAVA. Prvý nafukovací čln sa na kamenistom pobreží kúsok od rybárskej dediny na gréckom ostrove Lesbos vylodil o trištvrte na šesť podvečer. Ten trinásty dorazil len o 35 minút neskôr. Kúsok od seba tak zrazu bolo 547 utečencov.

Scéna, ktorú opísaldenník New York Times, sa odohrala koncom augusta, no v posledných týždňoch nie je vôbec neobvyklá. Grécke ostrovy zažívajú prílev utečencov, ktorý nezažili od jari 2016, keď sa Turecko zaviazalo, že si bude lepšie chrániť pobrežie.

Pobrežie si však už poriadne nechráni. To, že prevádzači boli schopní naraz dostať nepozorovane do lodí stovky ľudí a to ešte pred zotmením, naznačuje, že Ankara postupne ustupuje od plnenia svojich záväzkov. Pri dôslednom hliadkovaní by si to pobrežná stráž mala zavčasu všimnúť.