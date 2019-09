Netanjahu označil vojnu v pásme Gazy za reálnu možnosť

OSN varovala Izrael pred vážnym narušením medzinárodného práva.

12. sep 2019 o 12:04 TASR

JERUZALEM. Izrael pravdepodobne bude musieť ísť do vojny v pásme Gazy v súvislosti s pokračujúcimi raketovými útokmi z tejto palestínskej enklávy, ktoré sú namierené proti Izraelu.

Vo štvrtok to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Rešet Bet uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informoval o tom denník Haarec.

Výčitky na adresu Hamasu

Izraelský premiér tiež v rozhovore spresnil, že "nebezpečná vojna je poslednou možnosťou" a vojenské jednotky by do enklávy neposlal, "kým na to nebudú optimálne podmienky".

Netanjahu ďalej obvinil palestínske militantné hnutie Hamas, že v pásme Gazy nie je schopné presadiť svoju suverenitu a kontrolovať iné skupiny, ktoré podnikajú útoky na Izrael.

"Máme tu jednoduchú situáciu, keď sa teroristická skupina dostane k moci a odpaľuje rakety. Je to skupina, ktorá nedokáže kontrolovať všetky svoje frakcie, aj keby chcela. Hamas rozumie tomu, kam smeruje, avšak nedokáže to zastaviť. Pretože to nedokáže, my nebudeme mať inú možnosť, ako ísť do vojny," vyhlásil Netanjahu.

Premiér v tejto súvislosti ďalej naznačil, že židovský štát ešte pred prípadným začatím vojenskej operácie podnikne niekoľko iných krokov vojenského charakteru.

OSN varuje pred porušením medzinárodného práva

Prísľub Benjamina Netanjahua pripojiť k Izraelu okupované územia na západnom brehu rieky Jordán "by bol vážnym narušením medzinárodného práva".

Súvisiaci článok Izrael chce anektovať palestínske územie. Arabské štáty to až tak nezaujíma Čítajte

Vyhlásil to Stéphane Dujarric, hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.

Dujarric vo svojom vyhlásení dodal, že takýto krok by mal "devastačný" dosah na mierové rokovania s Palestínčanmi.

Netanjahuov plán odsúdila už aj Saudská Arábia, regionálna mocnosť, ktorá sa v posledných rokoch zbližovala so židovským štátom.

Pred možnou eskaláciou napätia v regióne Netanjahua v stredu varovalo i Rusko, kde sa má izraelský premiér vo štvrtok stretnúť s tamojším prezidentom Vladimirom Putinom.

Izrael okupuje Západný breh - Predjordánsko - od šesťdňovej vojny z roku 1967. Z pohľadu medzinárodného práva sú židovské osady postavené na týchto územiach ilegálne a bránia pokračovaniu mierového procesu, keďže sa rozprestierajú na územiach vnímaných Palestínčanmi ako súčasť ich budúceho štátu.

Palestínčania v pásme Gazy, ktoré od roku 2007 ovláda radikálne hnutie Hamas, sa zúčastňujú na často násilných demonštráciách pozdĺž izraelského hraničného plota od marca 2018 a vyzývajú židovský štát, aby ukončil blokádu ich územia. Pri protestoch prišlo doposiaľ o život najmenej 308 Palestínčanov.

Židovský štát obviňuje Hamas z organizovania protestov a ich využívania ako zámienky pre svoje útoky.