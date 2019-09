Rodina v USA uviazla v kaňone, zachránila sa správou vo fľaši

Odkaz našla dvojica turistov asi pol kilometra dolu prúdom.

12. sep 2019 o 11:54 SITA

BRATISLAVA. Trojčlennú rodinu, ktorá uviazla na vodopáde, zachránili vďaka správe vo fľaši, ktorú poslali dole prúdom. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Curtis Whitson s priateľkou Krystal Ramirez a jeho 13-ročným synom vyrazili ešte v júni na túru v strednej Kalifornii. Ich plán bol ísť kaňonom popri rieke Arroyo Seco až po vodopád, ktorým mali zliezť po lane a ďalej pokračovať až do kempu.

Na tretí deň výletu sa však ocitli v úzkej časti kaňonu, kde boli steny vysoké až 15 metrov.

Lano, ktoré tam podľa Whitsona malo byť, tam však nebolo a prúd vody bol navyše príliš silný. Keďže v oblasti nebol ani telefónny signál, nemali ako zavolať o pomoc. Preto prišli s plánom a do plastovej fľaše na vodu vložili odkaz.

"Uviazli sme na vodopáde. Prosím, zožeňte pomoc," napísali a predtým, ako Whitson fľašu hodil do rieky, vyryl na ňu slovo "pomoc".

Odkaz našla dvojica turistov asi pol kilometra dolu prúdom a hneď zalarmovala záchranárov. Trojicu našli len o niekoľko hodín neskôr, 15. júna okolo polnoci. Whitson by teraz podľa vlastných slov rád našiel turistov, ktorí našli odkaz a zavolali pomoc.

"Naozaj nemali žiadne možnosti. Ak by sa im nepodarilo poslať tú správu, trvalo by to dlhšie," poznamenal v súvislosti s prípadom Todd Brethour z Kalifornskej diaľničnej polície.