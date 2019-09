Zelenskyj nasadil rýchle reformné tempo, môže spraviť chyby

Prezident Ukrajiny stavia na reformných základoch, ktoré vybudoval jeho predchodca.

12. sep 2019 o 9:36 TASR

BRUSEL. Nový ukrajinský prezident a nová vláda potvrdzujú, že to s vlnou reforiem myslia vážne.

V stredu to uviedla Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa riaditeľstva Európskej komisie pre susedskú politiku a rozširovanie, krátko pred svojím odletom na oficiálnu pracovnú cestu do Kyjeva.

Zelenskyj kladie dôraz na reformy

Začiatkom tohto týždňa do Bruselu zavítali ukrajinský vicepremiér pre európsku integráciu Dmytro Kuleba a minister energetiky a ochrany životného prostredia Olexij Oržeľ.

Podľa Mathernovej obaja potvrdili to, k čomu sa zaviazal aj prezident Volodymyr Zelenskyj - klásť dôraz na reformy.

Upozornila, že prezident si je vedomý výrazného víťazstva v prezidentských a parlamentných voľbách, a aj preto sa snaží iniciatívne uskutočňovať mnohé reformy.

Mathernová ocenila, že Zelenského administratíva stavia na reformných základoch, ktoré sa podarilo vybudovať počas predošlej vlády.

Rýchle tempo môže spôsobiť chyby

"Základ reforiem bol za posledných päť rokov do značnej miery vytvorený. Teraz nastal priestor na tie veci, ktoré sa politicky ťažko presadzovali," vysvetlila.

Zásadné kroky sa podľa nej udiali vymenovaním nového generálneho prokurátora či nového šéfa Colnej správy, došlo tiež k vyše 30 zmenám ústavných zákonov a bol vymenovaný reformný vládny kabinet, pričom Zelenskyj do svojej administratívy prilákal mnoho mladých a talentovaných ľudí.

"Je to reformný uragán. Možno až príliš rýchlo bežiaci, lebo pri tomto tempe sa dajú očakávať aj chyby. Ale čo bolo zo slov Kulebu aj Oržeľa v Bruseli cítiť, je to, že sú si vedomí, že ich okno príležitostí nemusí byť veľmi dlhé, lebo teraz sa preskupujú rôzne oligarchické sily. Teraz je šanca - niekoľko mesiacov, možno jeden rok - ten systém zásadne zmeniť. Potom sa korupčná hydra môže vrátiť. Je potrebné čo najviac hláv tej hydre odťať, aby sa nemohla preskupiť," opísala situáciu.

Opatrenia, ktoré doteraz nikto nechcel spustiť

Mathernová zdôraznila, že ministri novej ukrajinskej vlády, s ktorými sa väčšinou pozná, sú oproti minulému kabinetu oveľa viac náchylní hovoriť o zelenej transformácii ekonomiky, o obnoviteľných zdrojoch energie, o obehovej ekonomike aj o energetickej účinnosti a miliardových úsporách z toho plynúcich.

Spresnila, že nová vláda sa nebojí ísť do opatrení, ktoré doteraz nikto nechcel, ako je veľká privatizácia či odblokovanie moratória na predaj pôdy. Zároveň je tu snaha vlády robiť to transparentne, aj s vedomím, že EÚ, ktorá požaduje reformy, sa Kyjevu pozerá ponad plece.

"Únia je zapojená v podstate do všetkých reforiem. Tieto procesy sú pod drobnohľadom a okamžite reagujeme, ak je nejaký problém. Máme na to páky politického dialógu a aj páky finančné. Ukrajina je prijímateľom makrofinančnej podpory zo strany EÚ a tam sú detailné kondicionality, ktoré treba spĺňať, aby dostali finančné tranže," vysvetlila Mathernová.

Rovnako postupuje aj útvar Podporná skupina pre Ukrajinu, ktorý Európska komisia zriadila v roku 2014 so zámerom konsolidovať nezávislú, demokratickú, jednotnú a prosperujúcu Ukrajinu.

"Idem do Kyjeva spolu so šéfom Podpornej skupiny pre Ukrajinu a tiež s novým veľvyslancom EÚ pre Ukrajinu. Je to misia zameraná na nadviazanie priamych kontaktov s členmi novej administratívy a s novými šéfmi výborov v Najvyššej rade," uviedla Mathernová.

V piatok sa v Kyjeve zúčastní na medzinárodnej konferencii Jaltská európska stratégia (YES), kde spolu s ekonomickým poradcom ukrajinského expremiéra Volodymyra Hrojsmana Ivanom Miklošom a podpredsedom Európskej banky pre obnovu a rozvoj Alainom Pillouxom predstaví knihu o reformách na Ukrajine.

Najvyššia slovenská funkcionárka v eurokomisii do tejto knihy napísala kapitolu o vzťahoch EÚ a Ukrajiny.

Mathernová, aj s poukázaním na nadchádzajúcu návštevu slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej v Kyjeve, odkázala, že Slovensko by mohlo byť aktívnejšie pri podpore Ukrajiny na rôznych medzinárodných fórach.

"Nič lepšie sa nemôže stať východu Slovenska, ak bude susediť so stabilnou a prosperujúcou Ukrajinou," skonštatovala.