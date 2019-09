Zeman chce vziať späť uznanie nezávislosti Kosova

Zeman v Belehrade vyhlásil, že má rád Srbsko a Srbov, ale nemá rád Kosovo.

11. sep 2019 o 13:25 ČTK

PRAHA. Prezident Miloš Zeman bude chcieť s českými ústavnými činiteľmi prerokovať, či by bolo možné, aby Česká republika odvolala uznanie Kosova za samostatný štát.

Zeman to v stredu uviedol na tlačovej konferencii po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, kde naznačil, že on takúto možnosť podporuje.

Zároveň český prezident ku Kosovu dodal, že štát, v ktorého čele sú vojnoví zločinci, nepatrí do spoločenstva demokratických štátov.

Zeman už po prílete do Belehradu Vučičovi povedal, že má rád Srbsko a Srbov, ale nemá rád Kosovo.

Kosovo po rozpade Juhoslávie patrilo Srbsku, v roku 2008 ale s podporou západných veľmocí vyhlásilo nezávislosť. Srbsko ho však stále považuje za svoje územie.

Väčšina členských štátov OSN vrátane Česka samostatnosť Kosova uznala, naopak, niektoré krajiny ako Slovensko, Španielsko, Rusko, Bosna a Hercegovina alebo Grécko nie.