Babiš vychválil podpredsednícky post Jourovej v eurokomisii

Podľa českých ekonómov slabé portfólio nemôže vyvážiť podpredsednícku funkciu.

10. sep 2019 o 21:04 TASR

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš (ANO) v utorok na tlačovej konferencii v Poslaneckej snemovni komentoval portfólio, ktoré v Európskej komisii získalo Česko, resp. Věra Jourová.

Babiš vyhlásil, že vo vláde "zmenili stratégiu" a post podpredsedníčky EK je lepší než silné ekonomické portfólio.

Podľa českých ekonómov však nemôže slabé portfólio vyvážiť podpredsednícku funkciu, napísal portál Novinky.cz.

"Dopadlo to pre nás veľmi dobre, usilovali sme sa o post podpredsedníčky Európskej komisie pre pani Jourovú a bolo to veľmi namáhavé," povedal Babiš.

Predtým však tvrdil, že Česká republika sa bude snažiť získať silné ekonomické portfólio. Jourová bude teraz zastávať post podpredsedníčky eurokomisie a bude mať na starosti dodržiavanie hodnôt EÚ a transparentnosť.

"Zmenili sme stratégiu a usilovali sme sa o post podpredsedníčky. Podpredseda a ekonomické portfólio nešli dohromady. Keby sme mali ekonomické portfólio, tak ma budete skúšať otázkami, prečo nemáme podpredsedu," obhajoval stratégiu premiér.

Ekonómovia však s jeho názorom nesúhlasia. "V končiacom období to rozhodne nebolo tak, že by podpredseda bol viac než komisár s poriadnym ekonomickým portfóliom," uviedol napríklad na otázku Noviniek ekonóm investičných fondov Czech Fund Lukáš Kovanda.

Podľa neho je rozdiel v právomociach podpredsedu nad bežným eurokomisárom taký malý, že nemôže tvrdiť, že "pani Jourová je na tom takto lepšie". Podľa Kovandu je podpredsednícke kreslo skôr "útechou pre kandidátov".

Portfólio Jourovej kritizovala ako slabé aj česká opozícia. Rozloženie eurokomisie označila za prehru Českej republiky a zlyhanie premiéra.

"Dostali sme to najdôležitejšie _ stráženie právneho štátu a demokracie, čo by ste viac chceli? Tu niekto kričí na námestiach, že je ohrozená demokracia? Ale Brusel nám povedal nie, Česi, vy dostanete to portfólio a budete dohliadať na demokraciu a právny štát v celej Európe. To je vyznamenanie," vyjadril sa Babiš. Dodal, že "pražská kaviareň môže búchať šampus".