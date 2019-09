Rusko potvrdilo agenta CIA v Kremli, na Putina nemal dosah

Smolenkov pracoval v prezidentskej administratíve, ale pred niekoľkými rokmi ho prepustili.

10. sep 2019 o 14:08 TASR

MOSKVA. Kremeľ v utorok vyhlásil, že muž, identifikovaný ruskými médiami ako špión americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), v Kremli pracoval, ale nemal priamy kontakt s prezidentom Vladimirom Putinom.

Napísala to tlačová agentúra AFP.

Smolenkov dostal výpoveď

Vplyvný ruský denník Kommersant, s odvolaním sa na vlastných informátorov, identifikoval Rusa ako vysokopostavený vládny zdroj, ktorý údajne odišiel z Ruska v roku 2017, a malo by ísť o muža menom Oleg Smolenkov.

Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Smolenkov "pracoval v prezidentskej administratíve, ale pred niekoľkými rokmi ho na interný príkaz prepustili", uviedla tlačová agentúra Reuters.

Na otázku, kedy presne sa to stalo, Peskov odpovedal, že si nie je istý, ale bolo to "v roku 2016 alebo 2017".

Americká spravodajská televízia CNN už skôr informovala, že zdroj poskytoval USA informácie celé desaťročia, mal prístup k Putinovi a posielal fotografie dôležitých dokumentov z pracovného stola ruského lídra.

Nemal kontakt s Putinom

Peskov zdôraznil, že muž vo svojom pracovnom postavení nemal oprávnenie k takémuto prístupu.

"Jeho pozícia nezapadala do kategórie 'vysokopostavený predstaviteľ'," vysvetľoval Peskov. "Toto jeho postavenie si nevyžadovalo kontakty so samotným prezidentom," dodal.

Peskov o správach objavujúcich sa v USA povedal, že patria "skôr do žánru brakovej literatúry".

"Neviem, či bol alebo nebol agentom. Môžem iba potvrdiť, že pracoval pre prezidentskú administratívu a bol prepustený," uviedol Peskov.

Agentúra AFP s odvolaním sa na americké médiá ako napríklad aj denník The New York Times v utorok napísala, že americkí agenti stiahli vysokopostavený zdroj z prostredia ruskej vlády, ktorý potvrdil priamu úlohu ruského prezidenta Putina pri zasahovaní do prezidentských volieb v USA v roku 2016.

Špióna stiahli podľa televízie CNN z Ruska v roku 2017 pre obavy, že by ho prezident USA Donald Trump a jeho kabinet mohli vzhľadom na opakované nesprávne zaobchádzanie so spravodajskými informáciami odhaliť.