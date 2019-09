Z úradníka špión, ktorý sa dostal až k Putinovi. Rusa vycvičila CIA

CIA sa v roku 2017 rozhodla jedného zo svojich najdôležitejších informátorov z Kremľa stiahnuť.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď si americká CIA začala z radového ruského úradníka pred desaťročiami vychovávať špióna, nečakala, ako sa jeho služby raz vyplatia.

Muž sa totiž napokon dostal do tesnej blízkosti ruského prezidenta Vladimira Putina. Fotil dokumenty, ktoré ležali na Putinovom stole, a obzvlášť cenný pre americkú rozviedku bol v roku 2016.

New York Times pripomínajú, že vtedy Moskva zasahovala do amerických prezidentských volieb. Špión do Washingtonu posielal kľúčové informácie, ktoré pomohli dokázať, že zásahy do volieb nariadil a organizoval sám Putin.

CIA sa však pred dvoma rokmi rozhodla jedného zo svojich najdôležitejších informátorov z Kremľa stiahnuť. Narastali totiž obavy, že by Rusi mohli jeho identitu odhaliť.

V Oválnej pracovni s Lavrovom

K prezradeniu špióna mohol podľa americkej televízie CNN prispieť aj prezident Spojených štátov. Donald Trump a jeho administratíva nesprávne zaobchádzali s tajnými informáciami a robili to opakovane, uvádza CNN s odvolaním sa na svoje zdroje.

Trump sa v máji 2017 zatvoril v Oválnej pracovni Bieleho domu so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom a s vtedajším ruským veľvyslancom vo Washingtone Sergejom Kisľakom.